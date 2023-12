Dank jahrelanger Begleitung durch die Stadtdiakone der katholischen Gesamtkirchengemeinde hat es Karl M. „zu etwas gebracht“. Mit zwei Hausmeisterjobs hält der 55-Jährige sich und seine vierköpfige Familie über Wasser.

Seine Frau geht putzen, und doch reichen die Einkommen aus drei Jobs nicht. Frühere Schulden drücken, Lebensunterhalt, Miete, Heizkosten und das Auto lassen finanziell keinen Spielraum. Wenn Karl M. Rat und Unterstützung braucht, findet er sie bei Martin Rebmann im Haus der kirchlichen Dienste.

Ich wollte auf eigenen Beinen stehen, mich nützlich machen und helfen, aber in mir war so viel Versagensangst, Hass und Wut, dass ich den Boden unter den Füßen verlor. Karl M.

Karl M., der in Wirklichkeit anders heißt, sei ein Beispiel dafür, wie viel Positives Häfler helfen bewirken kann, sagt Rebmann. Der 55-Jährige kennt alle Vorgänger Rebmanns - von Wolfgang Knüfer über Wolfgang Stockburger, Bernd Strohmaier bis Ulrich Föhr.

Das Stadtdiakonat sei für ihn ein Anker, in mancher Hinsicht sogar seine „Rettung“ gewesen, sagt der 55-Jährige. Auch wenn er psychisch am Ende war, in der Arbeitswelt nicht mehr zurechtkam, sein Selbstwert gegen null tendierte, sei er hier als Mensch wahrgenommen und ernst genommen worden.

Voller Versagensangst, Hass und Wut

Der Glaube spielt in seinem Leben eine große Rolle. „Ich habe immer an Gott geglaubt und nie gezweifelt“, sagt Karl M. Wohl auch deshalb suchte er in der Kirche Rat und Hilfe. „Ich wollte auf eigenen Beinen stehen, mich nützlich machen und helfen, aber in mir war so viel Versagensangst, Hass und Wut, dass ich den Boden unter den Füßen verlor.“

Ihm sei in diesen schwierigen Jahren deutlich geworden, dass „wir nicht alles in der Hand haben, nicht alles richten und gerade biegen können, was krumm ist“. Sein Motto heute laute: „Das Gute tun, das Schlechte lassen und nichts nachtragen.“

Rückzug als Überlebensstrategie

Aufgewachsen ist Karl M. mit sechs Geschwistern in Friedrichshafen. Der Vater war Bauarbeiter und traumatisiert von Krieg, Ausgrenzung und seiner Internierung im Konzentrationslager.

Die Mutter hatte mit 16 Jahren ihre eigene Mutter verloren und kümmerte sich nach ihrer Heirat noch lange um einen ihrer Brüder. Ein Onkel habe lange bei ihnen gelebt. Keine guten Voraussetzungen für ein harmonisches Familienleben. „Es gab viel Streit bei uns“, sagt Karl L. Seine Überlebensstrategie hieß Rückzug.

Häfler helfen So können Sie spenden Bitte unterstützen Sie „Häfler helfen“ mit einer Spende. Die Kontonummer lautet (Konto der Katholischen Gesamtkirchenpflege): IBAN: DE 52 6905 0001 0020 1138 90; Verwendungszweck: „Häfler helfen“

Nach der Schulzeit machte er eine Ausbildung zum Schreiner und arbeitete in einem Betrieb im Bodenseekreis. Als dieser pleite ging, habe sich für ihn „nichts Festes mehr ergeben“. Er habe bei Zeitarbeitsfirmen angeheuert, sei eine Weile in der Möbelbranche gewesen und 2006 arbeitslos geworden. Ein Jahr später kam seine Tochter zur Welt.

Spenden bewahren vor Obdachtlosigkeit

So erfreulich das Ereignis war, so schwer sei die Zeit für ihn gewesen, sagt Karl M. Nur weil der Stadtdiakon damals mit Häfler helfen-Spenden die Kaution übernommen hatte, bekam die junge Familie eine passende Wohnung. „Sonst wären wir obdachlos geworden“, sagt Karl M. Drei Jahre später kam der Sohn auf die Welt. In der Mietwohnung lebt die Familie bis heute.

Auch beruflich eröffneten sich neue Perspektiven. Er bekam die Hausmeisterstelle in einem Kindergarten und habe sich dort von Anfang an wohl gefühlt. Doch der Verdienst reichte nicht. „Das Amt wollte, dass ich den Job aufgebe und etwas anderes mache“, sagt Karl M. Doch es ergab sich eine andere Möglichkeit, das Einkommen aufzubessern.

Zusätzlich um Nachbarin und Onkel gekümmert

Durch seinen Kontakt zu einem Pater in Birnau habe er einen zweiten Hausmeisterposten im dortigen Kloster bekommen. Seit 2017 pflegt er die Außenanlagen und macht sich als „Mädchen für alles“ rund um die Wallfahrtskirche nützlich.

Darüber hinaus habe er für die beiden Trappistinnen in der Einsiedelei Klause Egg bei Heiligenberg handwerkliche und hausmeisterliche Arbeiten erledigt. Seit 2021 leben die beiden Nonnen nicht mehr dort. Karl M. und seine Frau kümmerten sich außerdem um eine alte Dame in der Nachbarschaft und um einen betagten Onkel. Dieses soziale Engagement habe ihn beeindruckt, sagt Diakon Rebmann.

Stiftung übernimmt Musikunterricht

Die beiden Arbeitsplätze von Karl M. liegen 30 Kilometer auseinander, was natürlich mit viel Fahrerei verbunden ist. Bis zu 40 000 Kilometer legt er pro Jahr zurück. Das Auto ist für Karl M. unerlässlich. Doch wenn es um kostspieligere Reparaturen geht, kommt er finanziell in Bedrängnis. Auch der Musikunterricht seiner Tochter sei finanziell eine Herausforderung.

Auf Vermittlung von Diakon Rebmann hat die Kinderstiftung Bodensee einen Teil der Unterrichtskosten übernommen. Das Mädchen sei so begabt und ehrgeizig, dass sie mittlerweile mit der Musik ein kleines Taschengeld dazuverdiene.

Finanziell abgesichert ist die Familie nach wie vor nicht. Richtig aufatmen kann Karl M. erst, wenn die Privatinsolvenz über die Bühne ist. Mit Hilfe der Schuldnerberatung SOS Ausweg in Ravensburg sollte das in den nächsten drei Jahren gelingen. „Das wäre für mich gut, vor allem aber für die Kinder“, sagt Karl M.

Er weiß aus seiner eigenen Lebensgeschichte, dass sich vieles wiederholt. „Ich bin ein gläubiger Mensch und hoffe, dass sie ihren Weg in ein selbstbestimmtes, freies Leben finden“, sagt er. Nur durch die Begleitung der Stadtdiakone und deren Unterstützung habe sich sein Schicksal allmählich zum Besseren gewendet.