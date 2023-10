Drei Frankfurter unterstützen die Youngstars

Heim- und Auswärtsspiel an einem Wochenende: Nach der Partie am Samstag, 16 Uhr gegen die TuS Kriftel werden die Volley Youngstars Friedrichshafen in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd genau 24 Stunden später beim SV Schwaig erwartet. Beide Spiele werden auf sportdeutschland.tv übertragen.

Eine Besonderheit: Fynn Krämer, Julian Hikel und Joris Backhaus vom Internat Frankfurt haben ein Doppelspielrecht für die Youngstars und werden von Trainer Adrian Pfleghar für die Partie gegen Kriftel nominiert.

Marjanovic genießt die Erfahrung bei den Profis

Das vergangene Wochenende war spielfrei, aber für einige Youngstars dennoch ereignisreich. Dominik Marjanovic gehörte zum Team des VfB Friedrichshafen beim Bounce-House-Cup in Hildesheim. „Auch wenn ich nicht auf dem Feld stand, war es beeindruckend, bei einem Profiturnier dabei zu sein“, sagt der 17-Jährige.

Chris Oberglock und Phil Bertele sind mit der Auswahl des Volleyball-Landesverbandes Württemberg (VLW) Dritter beim „kleinen“ Bundespokal im thüringischen Schmalkalden geworden. Am Samstag werden die beiden ebenso wie Maximilian Eckhardt, Lennart Giesenberg, Felix Gudermuth und Niklas Kluge beim VLW-Stützpunktteam in der Oberliga gebraucht.