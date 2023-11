Dorothea Neukirchen liest im Garten des Schulmuseums

Weil der Abschied vom Sommer nach der letzten Lesung unter dem Apfelbaum so schwer fiel, kam bei den Organisatoren die Idee einer Nachlese im herbstlichen Garten des Schulmuseums auf. Am Dienstag, 28. November, öffnen Medienhaus am See und das Schulmuseum zum letzten Mal in diesem Jahr um 18 Uhr den Garten des Museums.

Die Ernte ist eingeholt ‐ und bei Apfelpunsch und Apfelkuchen liest Dorothea Neukirchen Melancholisches und Heiteres rund um den Apfel. Der Duft der Äpfel löst Erinnerungen und Gefühle aus, die in den literarischen Texten der Drehbuchautorin, Regisseurin und Schauspielerin mit Wohnsitz am Bodensee wesentliche Rollen spielen. Dorothea Neukirchen nimmt den Herbst zum Anlass, aus dem Schatzkästchen ihrer literarischen Arbeit zu schöpfen.

Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter im Museum, ansonsten im Garten des Museums bei Feuerschein und warmen Getränken ‐ und einer sprühenden Überraschung zum Schluss. Der Freundeskreis Schulmuseum bewirtet und freut sich über Spenden.