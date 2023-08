Doppelsieg von Niklas Martin

Die Wetterprognose verhieß nichts Gutes, vielleicht ließen sich auch deshalb einige Spontanstarter von der Teilnahme abhalten. Im Gegensatz zur Vorwoche blieb es aber trocken und die Wettkämpfe konnten bei guten Bedingungen durchgeführt werden. Für die besten Leistungen sorgten die 5000 Meter–Läufer. Niklas Martin vom LAC Freiburg, der sich bereits die 3000 Meter in der Vorwoche gesichert hatte, war auch über 1000 Meter und 5000 Meter nicht zu schlagen. Er gewann in guten 15:25,36 Minuten vor Jonas Heiss (TSV Riedlingen/15:38,72) und Elias Weber (TV Konstanz/15:53,98). Christin Wintersig (SV Reichenau/19:97,52) war schnellste Frau im Feld.

Niklas Martin erzielte auch über 1000 Meter mit Abstand die schnellste Zeit, er wurde in 2:42,41 Minuten gestoppt. Christine Schall von der LG Tuttlingen blieb in 2:57,07 deutlich unter drei Minuten und ihr erst 14–jähriger Bruder Sebastian überzeugte in beachtlichen 2:55,62 Minuten. Im Stabhochsprung überquerte Jamie Buob (U20/Amriswil) 3,85 Meter und Quentin Roth (M15/LG öBK) steigerte sich auf erfreuliche 3,45 Meter.

Tom Bichsel kratzt am eigenen Stadionrekord

Die Paarkonkurrenz im Speerwerfen war eine klare Angelegenheit für Tom Bichsel (LG Radolfszell), der mit 65,15 Metern am eigenen Stadionrekord kratzte und in jedem seiner Versuche die 60 Meter — meist deutlich — übertraf. Zusammen mit seiner Partnerin Julia Schlien erreichte er in den besten Versuchen 95,74 Meter. Spannender war der Kampf um Platz 2, hier setzten sich Niklas Brütsch und Carolin Bruderhofer knapp vor Jamie Buob und Leana Bürgis (Amriswil Athletics) durch.

An diesem Freitag gehen die 48. Fischbacher Abendsportfeste mit dem traditionellen Stundenlauf (ab 19.15 Uhr) zu Ende. Ebenfalls im Programm sind Hürdensprints (ab 17.30 Uhr), Zeitläufe über 400 Meter (ab 18.25 Uhr), 1500 Meter (ab 18.45 Uhr), Hochsprung (ab 18 Uhr) und Diskuswerfen (ab 18 Uhr).

Der Stundenrekord des Donaueschingers Hans Wiegand (18,66 Kilometern) ist zementiert. Niemand vermochte bisher die 18,66 Kilometer aus dem Jahr 1985 zu übertreffen. Neueren Datums sind die Rekorde im Diskuswerfen und im Hochsprung. Antonia Kinzel vom SSV Ulm steigerte 2018 den Stadionrekord um fast vier Meter auf 46,54 Meter. Inzwischen hat die Ulmerin die 60 Meter geknackt und wurde vor wenigen Tagen in China Studentenweltmeisterin. Im Hochsprung trug sich Rene Stauss von der LG Sigmaringen mit 2,11 Metern in die Rekordlisten ein.

Zu den beliebten Strecken zählen die 1500 Meter. Auch wenn die absoluten Rekorde schon länger Bestand haben, konnten sich etliche Nachwuchsathleten in den vergangenen Jahren auf dieser Strecke mit Bestzeiten profilieren und bestenlistenfähige Leistungen erzielen.

Erwin Klein kommt nach Fischbach

Ob als Starter oder Zuschauer, es gibt am Freitag einen weiteren guten Grund nach Fischbach zu kommen. Erwin Klein, ehemaliger Stabhochspringer und Mehrkämpfer der LG Bodensee lädt alle „Ehemaligen“ aus der „Nolde–Truppe“ (Arnold Müller) zu einem Treffen ein. Geplant ist nach den Wettkämpfen ein Hock im TSV–Sportheim. Die Einladung richtet sich in erster Linie an die Aktiven der 1970er– bis 1990er–Jahre. Willkommen sind aber alle Freunde der Leichtathletik.