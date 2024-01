Dominik Marjanovic hofft auf Profivertrag beim VfB Friedrichshafen

Daten spielen im Profivolleyball eine große Rolle. Das Spiel und der Gegner werden genauestens seziert, auch während eines Spiels. Beim Bundesliga-Vizemeister VfB Friedrichshafen übernimmt Scout und Sportdirektor Radomir Vemic seit 2015 diese Aufgabe. Seit kurzer Zeit erhält er junge Unterstützung. Der 18-jährige Dominik Marjanovic hilft Vemic bei der Angriffsstatistik des Gegners und saß unter anderem beim 3:2-Heimsieg gegen die SVG Lüneburg an seiner Seite. Marjanovic plant, bei weiteren Spielen dabei zu sein - sofern es die Zeit zulässt, denn er ist in erster Linie als Mittelblocker bei den Volley Youngstars in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd aktiv.

Beispielsweise am kommenden Samstag gegen die Helios Grizzlys Giesen kann er beim VfB-Spiel nicht dabei sein. Marjanovic ist selbst mit den Youngstars gegen die TuS Kriftel und beim VC Eltmann zweimal auswärts gefordert. Überhaupt ist er froh, der ersten VfB-Mannschaft so einen Beitrag leisten zu können - die Daten werden im Spiel an die Trainer übermittelt. „Es macht Spaß und man ist viel mehr in der Materie drin“, sagt Marjanovic.

Regelmäßig im Training der Profis

Um auf dem Feld zum Einsatz zu kommen, reicht es noch nicht. Friedrichshafens Cheftrainer Mark Lebedew zählt auf die Dienste von José Israel Masso Alvarez, Kapitän Marcus Böhme sowie Severi Savonsalmi, wenn es eng wird, stünde noch der reaktivierte Marc-Anthony Honoré zur Verfügung. Marjanovic ist aber einer der Youngstars, die dennoch regelmäßig bei den Profis Luft schnuppern dürfen. Etwa vor dem Jahresauftakt gegen den SV Schwaig (1:3) am vergangenen Samstag trainierte er eine halbe Woche bei den Profis mit. In der Saisonvorbereitung war Marjanovic „von August bis Mitte November durchgehend im Training dabei“, merkt er stolz an. Außerdem habe dem Nachwuchstalent sehr viel bedeutet, auch beim Turnier in Chaumont in Frankreich sowie beim Bounce-House-Cup dabei gewesen sein zu dürfen.

Lebedew bezeichnete Marjanovic für die Zukunft als „interessanten Spieler“ für den Profikader. Und genau danach strebt Marjanovic nun nach dem positiven Feedback und den ersten Erfahrungen beim Häfler Erstligateam umso mehr. Seine Eltern sind kroatischer Abstammung, deshalb könne er sich gut mit Vemic, Zuspieler Aleksa Batak und Libero Nikola Pekovic verständigen. Weiter versucht er von Böhme zu lernen. Der 38-Jährige ist einer der besten Mittelblocker in der Geschichte des deutschen Volleyballs.

Marjanovic will es Kohn gleichtun

„Mein Wunsch ist es, höher zu kommen. Professioneller Volleyball steht bei mir an erster Stelle“, betont der 18-Jährige. Für ihn ist Außenangreifer Simon Kohn ein Vorbild, so hofft auch Marjanovic, seinen ersten Profivertrag beim VfB Friedrichshafen zu unterzeichnen. Er kam erst 2022 vom TSV Schmiden an den Häfler Bundesstützpunkt, fühlt sich nach eigenen Aussagen am Bodensee aber pudelwohl. Marjanovic habe viele Freunde gefunden und sieht die Organisation im Verein sehr positiv. Für seinen Traum legt er alles rein. „Keep pushing, also volle Pulle im Training, immer hundert Prozent. Genau das versuche ich hinzubekommen“, sagt Marjanovic.

Noch diese und mindestens auch nächste Saison wird Marjanovic für die Youngstars in der 2. Bundesliga Süd auflaufen. Durch die Trainingseinheiten bei den Profis könne er sich „im Block festigen“, das hat sich auch deutlich im Heimspiel gegen Schwaig gezeigt. „Natürlich will man viel von den Besten partizipieren“, sagt Marjanovic. Mehr Druck verspürt er bei seinen Einsätzen für das Bundesstützpunkt-Team nicht. Er ist erst 18 Jahre alt und „kann die Mannschaft nicht tragen“, so der Mittelblocker. Sein Ehrgeiz und sein Wille sind aber enorm, um sich zu verbessern und um eines Tages für den VfB Friedrichshafen in der 1. Bundesliga zu spielen.

Lustige Busfahrten

Ihren zweiten Auswärtsdoppelspieltag haben die Volley Youngstars Friedrichshafen vor der Brust. TuS Kriftel am Samstag und VC Eltmann am Sonntag - Spielbeginn jeweils 16 Uhr - sind die beiden Stationen des Bundesstützpunkt-Teams am letzten Januarwochenende. Beide Spiele werden live auf sportdeutschland.tv übertragen.

Jedes Auswärtsspiel beginnt mit einer mehr oder weniger langen Busfahrt. Bis nach Kriftel sind es 400 Kilometer. Nach einer Übernachtung in Frankfurt geht es am Sonntag runf 210 Kilometer weiter nach Eltmann. Die Youngstars sind mit zwei Sprintern unterwegs, die von Trainer und Co-Trainer gelenkt werden. „Auf den Busfahrten haben wir es meistens lustig und lachen viel über uns selbst“, berichtet Christian Woumnga, der seit der Saison 2022/23 bei den Volley Youngstars spielt und seit Herbst in Konstanz Wirtschaftswissenschaften studiert. Der 18-Jährige Diagonalangreifer teilt sich die Position mit David Markovic. Er schätzt es auf den Busfahrten auch, mit seinen Teamkollegen zu quatschen. Unabhängig vom Spielausgang herrscht „auf der Rückfahrt Totenstille“, sagt Woumnga. „Weil die Spieler meistens schlafen“, erklärt Trainer Adrian Pfleghar.

Von der Papierform her ist das Spiel in Kriftel leichter als in Eltmann. Während die Hessen auf Platz acht rangieren und zuletzt nach drei Sätzen vom TV Rottenburg nach Hause geschickt wurden, steht Eltmann seit zwei Monaten an der Tabellenspitze der 2. Volleyball-Bundesliga Süd.