Do X fliegt im Microsoft-Flugsimulator

Hoch engagiert für den Nachbau der Do X: Peter Kielhorn (rechts) mit Professor Gangolf Kohnen sowie Studenten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mosbach. Die Do X-Liebhaber schauen sich im Dornier Museum in Friedrichshafen Originalteile von Dornier-Flugbooten an, um die Do X besser zu verstehen.

(Foto: Hildegard Nagler )