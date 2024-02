Diskussion über nachhaltige Mobilität

Zu den aktuellen Planungen und Projekten im öffentlichen Verkehr in der Region lädt die Zeppelin-Universität zu einer Podiumsdiskussion am Mittwoch, 28. Februar, um 19.15 Uhr am ZF-Campus in das Alfred-Colsman-Forum ein. Unter dem Titel „Nachhaltig mobil am Bodensee“ berichten Torsten Liebig, beim Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg zuständig für die Internationale Bodenseekonferenz, und Bernd Hasenfratz, Geschäftsführer vom Verkehrsverbund Bodo, was sie aktuell im Nahverkehr bewegt. Anschließend werden die Fragen des Publikums beantwortet. Die Moderation übernimmt Fabian Sennekamp, Nachhaltigkeitsmanager der ZU. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung ist kostenfrei.