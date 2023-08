Mitte September beginnt nicht nur für die Erstklässler im Bodenseekreis ein aufregendes neues Schuljahr. Auch für den 52–jährigen Dirk Büdinger. Der ehemalige Lehrer der Ludwig–Dürr–Schule übernimmt die Leitung an der Grundschule in Kluftern. Damit schließt sich für den Pädagogen beruflich ein Kreis. Denn schon kurz nach dem Referendariat leitete er eine Grundschule.

Gerne erinnert sich Dirk Büdinger an diese Zeit zurück. „Doch weil ich am Anfang meiner Familienplanung stand, wechselte ich wieder in den normalen Lehrberuf zurück.“ Jetzt seien seine Kinder aus dem Gröbsten raus. „Die brauchen mich inzwischen nicht mehr so sehr“, sagt er. Der Vater von vier Kindern — die älteste Tochter ist 27, die jüngste 15 — bewohnt mit seiner Frau einen ehemaligen Bauernhof in Horgenzell.

Kinder sollen unbeschwert zur Schule gehen

„Die Leitung einer Schule ist eine zeitliche Mehrbelastung, die muss zu deinem Lebensentwurf passen, sonst wirst du unglücklich“, ist sich Büdinger sicher. Für seinen Neustart in Kluftern hat er sich eine anspruchsvolle Aufgabe zum Ziel gemacht: Die kleine Grundschule soll ein Ort der Wertschätzung sein und bleiben. „Das ist für mich der Schlüssel zum Erfolg. Ich hoffe es wird mir gelingen, das umzusetzen.“ Die Schülerinnen und Schüler sollen sich frei entfalten können, sagt Büdinger: „ Das steht und fällt mit den Lehrern, die im Klassenzimmer stehen.“

Der vierfache Familienvater spürt den zunehmenden Leistungsdruck, dem nicht nur die Erwachsenen ausgesetzt sind. „Bei meinen drei erwachsenen Kindern fühlte sich die Grundschulzeit noch entspannt an“, resümiert der 52–Jährige. Doch schon bei seiner Jüngsten habe sich das verändert. „Die Kinder sollen gerne in die Schule kommen.“ Das ist Büdinger wichtig. „Unsere Aufgabe muss sein, den Kindern lebenslanges Lernen schmackhaft zu machen.“

20 Wochenstunden Unterricht

Die Kinder an der Grundschule sollen ihren Schulalltag genießen und auch zu Hause nicht in Stress verfallen, sagt er. „Niemand soll mit Unbehagen in die Schule gehen — nicht die Kinder, nicht die Eltern und allen voran nicht die Kolleginnen.“ Schließlich zeigten repräsentative Umfragen eine alarmierend hohe Arbeitsbelastung bei Lehrkräften. Denn laut Robert–Bosch–Stiftung müssen sie im Rekordtempo die Digitalisierung nachholen, Lernrückstände aufarbeiten, einen Fachkräftemangel abfedern und eine steigende Zahl von geflüchteten Kindern und Jugendlichen in die Schulen integrieren.

Ein großes Ziel ist für Büdinger die Überlastung seiner neuen Kolleginnen möglichst gering zu halten und ihnen Freiräume ermöglichen. „Meine Stellvertreterin Britta Lutz hat versucht fürs neue Schuljahr die bestmöglichen Stundenpläne zu kreieren. Gemeinsam haben wir diesen noch einen Feinschliff verpasst.“ Neben seinen Verwaltungsaufgaben übernimmt Büdinger auch 20 Wochenstunden Unterricht — vornehmlich Mathe und Sport.

Materialfundus für alle Kollegen

Als erste Mammutaufgabe möchte er die Lehrpläne an der Grundschule in Kluftern bündeln und digitalisieren. „Mir ist wichtig, dass nicht jeder die Inhalte immer neu erarbeiten muss“, sagt er. Den Materialfundus wolle er gemeinsam im neuen Kollegium erstellen: „Jeder soll darauf zugreifen können und wer etwas optimieren will, der darf das gerne tun.“ Die spannende Aufgabe ein Team zu führen, sieht Büdinger als Herausforderung.

„In meiner Laufbahn habe ich schon einige Führungspersönlichkeiten erlebt, deren gute Eigenschaften ich für meinen Leitungsstil übernehmen möchte.“ Der Entschluss Lehrer zu werden sei relativ spät in ihm gereift. Nach dem Besuch der Grundschule in Baienfurt und Ravensburg ging es zunächst aufs Gymnasium, nach der sechsten Klasse auf die Realschule. „Rückblickend kann ich ja verraten, dass ich damals zu faul war, eine weitere Fremdsprache zu lernen“, sagt er mit einem Blitzen in den Augen.

Berufung im Zivildienst entdeckt

Es folgte ein Jahr an der Elektronikschule in Tettnang und eine Ausbildung bei der Firma Dornier in Immenstaad. „Dort reifte in mir der Entschluss Elektrotechnik zu studieren, und so habe ich meine Hochschulreife nachgeholt.“ Als er aber als Zivildienstleistender beim Fußballverein in Horgenzell Projekte mit Grund– und Hauptschülern organisierte, habe er gespürt: Ich muss Lehrer werden. „Diese Entscheidung habe ich nie bereut.“

Statt Elektrotechnik studierte er also an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten und sei nach dem Referendariat an der Grundschule in Fronhofen geblieben. Als der Schulleiter dort erkrankte habe man ihm dort die Schulleitung angeboten. „Das habe ich gemacht, bis das mit meiner eigenen Familienplanung kollidierte“, sagt der Familienvater. Also sei er zurück in den reinen Lehrberuf und habe neun Jahre an der Kuppelnauschule in Ravensburg und an der Werkrealschule der Ludwig–Dürr unterrichtet.

Nun habe er nochmal den Drang verspürt, sich beruflich zu verändern. „Als mir mein Vorgänger Tilo Weißner die Schule gezeigt hat, bin ich mit dem Gefühl herausgegangen: Hier passt du hin.“