Direkteinstieg als Kita-Fachkraft

/Ravensburg (sz) - In Erziehungsberufen werden Fachkräfte händeringend gesucht, die Berufsaussichten für den Quereinstieg in eine Kita sind also bestens. Im letzten Jahr startete daher der „Direkteinstieg Kita“ in Baden-Württemberg. Nun kommt das Projekt auch in die Region Bodensee-Oberschwaben. Ab September bietet der Bildungsgang in Voll- oder Teilzeit lebens- und berufserfahrenen Menschen die Möglichkeit einer praxisintegrierten Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistenz, wie es in einer Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg heißt.

In weniger als zwei Jahren und bei einer attraktiven Vergütung könne so ein Abschluss auf Fachkraftniveau erworben werden. Interessierte können sich ab sofort bei der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg sowie bei der Edith-Stein-Schule in Ravensburg und der Geschwister-Scholl-Schule in Leutkirch beraten lassen.

Die Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistenz kommt für Berufstätige und Zusatzkräfte in Kitas genauso in Frage wie für Wiedereinsteigende und Erwerbslose. Vorausgesetzt werden ein Hauptschulabschluss und eine mindestens zweijährige abgeschlossene Berufsausbildung sowie ein Arbeitsvertrag mit einer geeigneten sozialpädagogischen Einrichtung. Beim Finden eines geeigneten Arbeitgebers kann der Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit unterstützen.

Parallel zur zweijährigen schulischen Ausbildung arbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihrer Einrichtung und erhalten nach dem ersten erfolgreich absolvierten Jahr das Zertifikat „Schulkindbetreuerin“ oder „Schulkindbetreuer“. Nach elf weiteren Monaten erfolgt dann der Berufsabschluss als sozialpädagogische Assistenz.

Interessierten bietet die Agentur für Arbeit die Möglichkeit, sich am 23. Februar zwischen 10 und 15 Uhr auf der Bildungsmesse in Ravensburg am Stand der Agentur für Arbeit persönlich beraten zu lassen. Ansprechpartnerin ist Katharina Franken, Beauftragte für Chancengleichheit der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg.

Katharina Franken bietet darüber hinaus am 28. Februar eine offene Telefonsprechstunde zwischen 9 und 14 Uhr an unter der Telefonnummer 07541/30943.

Weitere Informationen unter