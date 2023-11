Eine 49-jährige Frau ist offenbar am Mittwoch, 22. November, in der Ailinger Straße in Friedrichshafen ausgeraubt worden. Sie gibt laut Polizei an, gegen 15.20 Uhr bei ihrer Bank Geld abgehoben und das Gebäude in Richtung des Parkplatzes verlassen zu haben. Dann rannte ein Unbekannter auf die Frau zu und entriss ihr die Handtasche.

„Der Täter flüchtete daraufhin über die Straße, wobei Geldbeutel und Schlüssel aus der gestohlenen Tasche fielen, und stieg in einen schwarzen Opel, mutmaßlich Zafira, mit Schweizer Zulassung“, teilt die Polizei mit. Der offenbar mit drei weiteren Personen besetzte Wagen fuhr in Richtung Scheffelstraße davon.

Die 49-Jährige zeigte den Raub erst am frühen Abend beim Polizeirevier Friedrichshafen an. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die sachdienliche Hinweise zum Fluchtfahrzeug geben können, sich unter Telefon 07541/7010 zu melden.

Wie der Täter ausgesehen haben soll

Den Täter beschriebt die Frau als etwa 25 Jahre alt und 170 bis 175 Zentimeter groß. Er hatte kurze dunkle Haare, einen Dreitagebart und trug graue Cargo-Shorts und ein graues Kurzarm-Shirt. Der Mann hatte etwas dunklere Haut und könnte laut der Frau, der äußeren Erscheinung zufolge, südländischer Herkunft sein.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass es für den Erfolg der Ermittlungen wichtig ist, in solchen Fällen umgehend die Polizei über Notruf 110 zu informieren.