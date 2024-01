Erneut in digitaler Form hat die SPD Bodenseekreis ihre traditionelle Kundgebung am Dreikönigstag veranstaltet. Dabei ließ sich die Bundesvorsitzende Saskia Esken nicht von einem kurzfristigen Ruf nach Berlin vom Dabeisein abhalten und klinkte sich vom Fußboden eines Großraum-Zuges auf dem Weg in die Hauptstadt als Referentin ein. In ihrem Ritt durch die Themen der Zeit rief sie für eine gute Zukunft zum Zusammenhalt in der Gesellschaft auf und dazu, die AfD von der Macht fernzuhalten.

Kreisvorsitzender Leon Hahn hatte eingangs ebenfalls vor einem Auseinanderfallen der Gesellschaft gewarnt und für den Erhalt der Grundwerte plädiert. Er bat jeden Einzelnen, der Hetze und dem Hass von Rechts zu widersprechen, sich vom Negativen freizumachen und Optimismus auszustrahlen, für den es in Deutschland Grund gebe. Im angelaufenen Jahr werde es in Deutschland mit 46 Millionen Arbeitnehmern eine Rekordbeschäftigung geben und die Wirtschaft im Jahr 2025 auf 3,5 Prozent wachsen. Daher rief er dazu auf, von Horrormeldungen wegzukommen und dem Rechtsextremismus „mit ganzer Kraft“ entgegenzutreten.

Nicht alle Lehrstellen bei ZF besetzt

Tim Eppler, der Vorsitzende der Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung der ZF AG, sprach sich für eine weiterhin attraktive Ausbildung aus. Man solle sie nicht nur auf dem heutigen Niveau zu halten, sondern ausbauen.

Der SPD Kreisvorsitzende Leon Hahn moderierte die digitale Kundgebung seiner Partei. (Foto: sig )

Tim Eppler, der Vorsitzende der Gesamt-Jugend- und Ausbildungsvertretung der ZF AG mahnte auf der Kundgebung attraktive Ausbildungsplätze an. (Foto: li )

Werte hätten sich verändert, kritisch sieht er, dass ZF heute nicht alle Ausbildungsplätze besetzen könne und weiterhin einem Studium und einer Akademisierung der Vorzug gegeben werde. Darüber nachgedacht sollte werden, schwächere Schulabgänger besser zu fördern um sie als Auszubildende zu gewinnen und als Fachkräfte zu erhalten. Eppler forderte die Unternehmen dazu auf, die Ausbildung attraktiver zu machen und in Sachen Vergütung „nachzuschärfen“.

ZU-Professor sieht Welt im Krieg

Professor Simon Koschut von der Zeppelin-Universität, dort Inhaber des Lehrstuhls für internationale Sicherheitspolitik, sieht die Welt konfliktreicher geworden. „Wir haben heute mehr und kritischere Konflikte“ in der Welt, nannte er innerstaatliche Bürgerkriege oder grenzüberschreitende Auseinandersetzungen in einer Zahl wie seit 30 Jahren nicht mehr. So habe es beim Bürgerkrieg in Äthiopien mehr Tote als in anderen Konflikten gegeben.

Professor Simon Koschut von der ZU sieht die Welt im Krieg. (Foto: sig )

Der Professor sieht eine „Welt im Krieg“. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine habe die Welt und vor allem Europa verändert. Andere „Akteure“ nutzten diesen Krieg, und die USA können oder wollen nicht mehr wie in der Vergangenheit Ordnungsakteur spielen. Auch Koschut warnte vor einer Übernahme der Macht durch die AfD, wie es in Thüringen zu befürchten sei.

„Keine Regierung hatte einen so schweren Start“, ging die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Eskens auf der Fahrt nach Berlin ebenfalls auf die Kriege und die Nachrichten aus dem deutschen Osten (Fähre in Schleswig-Holstein), nicht zuletzt aber auf die Opposition in Berlin ein, die sich „seit zwei Jahren im Dauerangriff“ auf die Ampel befände. Früher sei in außenpolitischen Krisenzeiten die Opposition der Regierung nicht in den Rücken gefallen, bedauerte sie.

Die Ampel wolle das Land modernisieren, den Kindern ein Land im Wohlstand übergeben, weshalb man in eine moderne Infrastruktur und das Schaffen neuer Arbeitsplätze investiere. „Eine marktgetriebene Transformation kommt für uns nicht infrage“, betonte sie. Für die SPD sei klar, klimaneutral werden zu wollen. Die Herausforderungen seien allerdings nicht mit dem Normalhaushalt zu stemmen, weshalb man nochmals die Ausnahmeregel von der Schuldenbremse ziehen werde.

Demokratie verteidigen

Die SPD wolle mit den Menschen ins Gespräch kommen, zusammenstehen für eine gute Zukunft für alle, und sich nicht auf „Deutschland für Deutsche“ - wie die AfD - zurückziehen. „Wenn wir die Zukunft gemeinsam in die Hand nehmen, wird es eine gute Zukunft“, rief sie dazu auf, sich unterzuhaken und die Demokratie gemeinsam zu verteidigen.