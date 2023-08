Während der Pandemie hat es begonnen: Hermann Nistl aus Ailingen sammelt Müll. Überall wo er gerade geht oder steht. Egal ob bei den Spaziergängen mit seinem Kleinspitz Marlin oder beim Einkaufen in der Stadt. Er kann ihn einfach nicht liegen sehen und muss ihn aufheben und entsorgen.

Jeden Morgen und jeden Nachmittag drehen Hermann Nistl und Marlin ihre ein– bis zweistündigen Runden durch Ailingen und das Umland. Natürlich unterschiedliche Routen, dass es für Tier und Mensch nicht eintönig wird. Was allerdings immer gleich bleibt, ist der herumliegende Müll.

Während Corona hatte er gefühlt 800 Masken pro Jahr eingesammelt. Jetzt sind es Flaschen, Chipstüten, Einwegverpackungen, sogar DVDs liegen herum. Jedenfalls ist das „Aufräumen“ zur festen Angewohnheit geworden.

„Beliebte“ Stelle bei der Wertstoffinsel

„Ich verstehe nicht, wieso die Leute alles einfach nur wegwerfen. Es ist eine Frage der Bildung und der Erziehung. Es liegt an den Familien. Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung und Erziehung. Wenn es die Eltern schon nicht machen, muss es frühzeitig in Kindergärten und Schulen erfolgen. Die Strafen sollten härter sein und konsequent eingefordert werden“, lässt der Ailinger seinem Unmut freien Lauf.

Nicht zu fassen, was alles wild entsorgt wird. Hermann Nistl aus Ailingen und Kleinspitz Marlin sind entsetzt. (Foto: Brigitte Geiselhart )

Besonders die Situation auf der Fläche rund um die Wertstoffinsel bei der Rotachhalle macht ihm zu schaffen. Bei den Glas–, Altkleider– und Papiercontainern werden alle möglichen Abfälle einfach abgelegt. Alte Gartenmöbel, Geschirr, Hausmüll und vieles mehr.

Egal, wie oft dort aufgeräumt werde, es sei wohl eine „beliebte“ Stelle, alles, das nicht mehr gebraucht werde, einfach achtlos hin zu werfen. Hermann Nistl hat sich bereits des Öfteren an die Ortsverwaltung Ailingen gewandt und auf diesen Missstand hingewiesen.

Wie die Ortschaft gegensteuert

Ortsvorsteher Andreas Lipp weiß natürlich um diese Situation, die sich leider in den vergangenen Monaten zugespitzt habe. „Es handelt sich vermutlich nur um einen kleinen Teil der Bevölkerung, der seinen Wildmüll unerlaubterweise an dieser Wertstoffinsel ablegt. Aber die Müllmenge wird leider immer mehr“, bedauert auch er. Vonseiten der Ortsverwaltung gab es demnach bereits mehrere Ansätze, um die Wildmüllproblematik an der Rotachhalle zu entschärfen.

Es wurden also beispielsweise die Büsche rund um die Container von den Mitarbeitenden des Baubetriebsamtes zurückgeschnitten und die Papiercontainer mehr ins Sichtfeld des Wellenfreibades gerückt. Dadurch wurde immerhin erreicht, dass die Container besser einsehbar sind.

Darüber hinaus wurde schon mehrfach in den Ortsnachrichten auf die Situation hingewiesen und an die Nutzer appelliert, keinen Müll abzulegen. Vergeblich. Außerdem wird auf einem Aushang an den Containern darauf hingewiesen, dass es an der Habratsweilerstraße in Ailingen den Wertstoffhof Plus gibt und auch dessen Öffnungszeiten aufgeführt.

Der Platz werde regelmäßig von den Mitarbeitenden des Baubetriebshofes in Ailingen gesäubert und die Ortsverwaltung Ailingen sei mit dem für den Müll zuständigen Landratsamt Bodenseekreis in Kontakt.

Container sind für Vereine wichtig

Auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ teilt der Sprecher des Landratsamtes mit, dass es zwei Betrachtungsweisen des Problems gebe: Neben den Glascontainern befinden sich eben auch Papiercontainer. „Bei der kreisweiten Einführung der Papiertonne wurde damals der Wunsch geäußert, dass trotzdem weitere Papiersammlungen durch örtliche Vereine stattfinden können, beispielsweise durch zusätzliche Containerstandorte“, erklärt Lars Gäbler.

„In Ailingen ist der Radfahrverein Immergrün (RVI) für die Sammlung und Standortreinigung des Stellplatzes verantwortlich und erhält dafür eine entsprechende Vergütung. Die Verschmutzungen und illegalen Ablagerungen, insbesondere an den Papiercontainern, sind im Landratsamt bekannt“, so die Stellungnahme.

Zur Unterstützung des Vereins wurde bereits die Anzahl der Papiercontainer auf acht erhöht. Auch der Standort der Papiercontainer wurde in Abstimmung mit der Stadt nach Süden verlagert, da er dort besser einsehbar sei.

Mehr als 750 Tonnen Glas im Restmüll

Um eine Lösung zu finden, gebe es fortwährend Gespräche mit Verein und Ortsverwaltung. Der Abzug der Papier– oder Glascontainer gelte hier nur als letzte Option. „Natürlich gibt es mit dem Wertstoffhof Plus eine moderne Entsorgungsanlage ganz in der Nähe. Allerdings zeigen Restmüllsortieranalysen, dass bei Altglas vor allem eine haushaltsnahe Abgabemöglichkeit entscheidend ist“, sagt Lars Gäbler.

Ansonsten lande das Glas einfach im Restmüll. Im Bodenseekreis seien das immer noch 764 Tonnen jährlich. Wenn Adressen in wilden Müllablagerungen gefunden werden, gehe man der Sache selbstverständlich nach.

Für Hermann Nistl und zahlreiche Gleichgesinnte — nicht nur in Ailingen — bleibt die Situation auch mit diesen beiden Stellungnahmen unbefriedigend. Es bleibt ihm also nichts weiter übrig, als auch in Zukunft den herumliegenden Müll aufzuheben und zu entsorgen.

Und er hofft auf die Vernunft und Solidarität der Mitmenschen, zum einen nichts mehr achtlos wegzuwerfen und zum anderen, etwas Zivilcourage zu zeigen, wenn man jemanden dabei erwische. Auch wenn er sich des Öfteren deshalb schon „unflätig beschimpfen lassen“ musste — aufgeben will er nicht.