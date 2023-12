Weihnachten ist ein Fest der Familie, in Deutschland wie in der Ukraine. Die ukrainischen Flüchtlinge in Friedrichshafen sind von ihren Liebsten getrennt, die in der Ukraine geblieben sind. Im ukrainischen Kulturzentrum in der Hochstraße haben die Menschen eine Anlaufstelle gefunden, wo sie Deutsch lernen, sich ehrenamtlich engagieren - und den Heiligen Abend feiern können.

Oksana Serputko kommt aus der Nähe von Kiew und ist mit ihrem Sohn Sviatoslav nach Friedrichshafen geflüchtet. Jetzt wohnt sie in einer Gemeinschaftsunterkunft in Löwental und verbringt ihr zweites Weihnachten 1500 Kilometer entfernt von der Heimat. Obwohl dort der Krieg tobt, möchte sie Weihnachten feiern, schon allein wegen ihres Sohnes. „Kinder erwarten das Fest“, sagt Oksana Serputko. Ihr gefällt die freudige Weihnachtsstimmung. „Die Menschen möchten glauben, dass Gutes passiert. Niemand möchte schlechte Gedanken haben.“

Zwölf Speisen, zwölf Apostel

Weihnachtsstimmung ist ins Kulturzentrum für ukrainische Geflüchtete in der Hochstraße 1 eingekehrt. Der Weihnachtsbaum ist in Blau und Silber geschmückt und an der Decke hängen weiße Sterne, welche die Geflüchteten selbst gebastelt haben. Rund 200 bis 300 Ukrainerinnen und Ukrainer aus Friedrichshafen und Umgebung besuchen das Kulturzentrum jede Woche, sagt Lesia Shevshuk, die im Auftrag der Stadt Friedrichshafen Ukrainer bei der Arbeitssuche unterstützt. Die Geflüchteten besuchen hier Deutschkurse, kochen und engagieren sich ehrenamtlich für ihre Landsleute. Ursprünglich befand sich der Treffpunkt in der ehemaligen Weinstube Glückler in der Olgastraße. Das Gebäude wurde im Herbst 2022 abgerissen.

Einige dieser Ukrainer möchten den Heiligen Abend im weihnachtlich dekorierten Kulturzentrum feiern. Es ist ein wichtiger Treffpunkt für die Geflüchteten. (Foto: Simon Federer )

Traditionell begehen Ukrainer den Heiligen Abend im engsten Familienkreis. Rund 20 von ihnen wollen ihn in diesem Jahr in größerer Runde feiern, im Kulturzentrum; darunter Antonina Moskal, Maryna Semko und Anastasiia Iliushchenko, die sich in den Räumlichkeiten wie Zuhause fühlen. Sie bereiten zwölf Gerichte zu, angelehnt an die zwölf Apostel von Jesus, wie es die ukrainische Tradition will. Die wichtigste Speise ist Kutja, ein Weizenbrei mit Honig, Rosinen, Mohn und Nüssen.

Deutsche Adventstraditionen sind beliebt

Und dann wollen die Ukrainerinnen Weihnachtslieder singen. In der Heimat ist es außerhalb der Großstädte üblich, dass junge Leute von Haus zu Haus ziehen und diese Lieder mit religiösem Inhalt zum Besten geben. Dafür bekommen sie etwas Geld und kleine Geschenke - ähnlich wie die Kinder und Jugendlichen, die hierzulande als Sternsinger umherziehen. Die Ukrainerinnen bleiben am Heiligen Abend aber wohl im Kulturzentrum und ziehen nicht singend durch die Straßen.

Erinnerung an die Heimat: Die Geflüchteten haben im Kulturzentrum Fotos ihrer Heimatstädte aufgehängt. (Foto: Simon Federer )

Geschenke erwarten Ukrainer übrigens am 25. Dezember morgens. Anastasiia Iliushchenko erzählt, als erstes betet sie an diesem Tag. Und wenn sie jemanden am 25. Dezember begrüßt, sagt sie nicht „Guten Tag“, sondern „Christus ist geboren“. Und die Antwort lautet: „Wir loben Christus.“ Anastasiia Iliushchenko wohnt in Eriskirch, wo es keinen orthodoxen Gottesdienst gibt - also besucht sie einfach die örtliche christliche Messe.

Die Ukrainer bringen aber nicht nur Traditionen mit an den Bodensee, sie übernehmen auch deutsche Adventsbräuche. Anastasiia Iliushchenko erzählt, dass sich ihr Sohn Vladyslav sehr über die Überraschungen im Adventskalender freut, den sie für ihn gebastelt hat - eine vollkommen neue Tradition für die Familie. Lesia Shevshuk fügt hinzu, dass Adventskränze bei Ukrainern beliebt seien und ihre Kinder gerne reimen: „Advent, Advent, ein Lichtlein brennt.“

Weihnachtswünsche

Im neuen Jahr wird das Kulturzentrum weiterhin ein wichtiger Treffpunkt für die Ukrainer der Region sein. Maryna Semko gibt einen Nähkurs und einen Strickkurs und singt im Chor. Antonina Moskal gibt den Kindern Nachhilfe in ukrainischer Sprache und Literatur. Mit ihrem Engagement möchte sie den jungen Menschen Kreativität beibringen und innere Ruhe schenken.

Die weihnachtlichen Sterne haben die Geflüchteten gebastelt. (Foto: Simon Federer )

In Friedrichshafen sind die Geflüchteten in Sicherheit, aber ihnen fehlen an den Festtagen liebe Menschen. Anastasiia Iliushchenkos Vater kämpft als Soldat an der Front. Ihn zu kontaktieren sei nicht immer möglich, auch zur Weihnachtszeit. Ihr größter Wunsch zu Weihnachten: dass die Familie wieder vereint ist.