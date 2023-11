Diese Topstars haben ihre Fußballkarriere beim MTU-Cup begonnen

Den MTU-Cup für U15-Fußballer gibt es in Friedrichshafen seit 2003. Jahrelang starteten die Nachwuchstalente namhafter Vereine in der ZF-Arena, nach der Sperrung der Halle und der coronabedingten Zwangspause gab es im vergangenen Jahr in der Messehalle A1 eine Neuauflage. Die war erfolgreich, nun steht die 19. Auflage des Traditionsturniers auf dem Plan.

Viele Nachwuchskicker haben beim MTU-Cup die ersten Schritte hin zu einer prächtigen Profikarriere gemacht. „Wir haben hier schon eine Weltauswahl gesehen“, sagt Turnierorganisator Klaus Segelbacher nicht ohne Stolz. Er kann locker und aus dem Stehgreif Dutzende Profis aufzählen, die schon mal zu Gast am Bodensee waren. Hier eine subjektive Topelf – inklusive Trainer.

Marc-André ter Stegen: Während Mario Götze den Pokal als MTU-Cup-Sieger in die Höhe stemmen durfte, wurde Marc-André ter Stegen als bester Torhüter ausgezeichnet. Mit Mönchengladbach wurde er zwar nur Vierter im Jahr 2006, doch die Borussia hätte wohl ohne den reaktionsschnellen Mann im Kasten noch deutlich schlechter abgeschnitten. Inzwischen gilt ter Stegen als einer der besten Torhüter der Welt.

Kein Wunder also, dass sein aktueller Verein, der legendäre FC Barcelona , bei ter Stegens letzter Vertragsverlängerung die Ausstiegsklausel auf 500 Millionen Euro erhöht hat. Ter Stegen ist gesetzt bei den Katalanen. Und ein Garant für Titel, denen er gerne noch weitere zum Champions-League-Sieg (2015), den vier spanischen Meisterschaften und fünf Copa-del-Rey-Erfolgen dazufügen würde.

Eines wird ter Stegen allerdings nicht mehr gewinnen: den MTU-Cup. Der ging 2006 an Götze. Wobei das gewiss nicht an Gladbachs damaligen Torhüter lag.

Bei der deutschen Nationalmannschaft spielen Niklas Süle (re.) und Jamal Musiala (li.) zusammen – auch beim MTU-Cup waren beide schon aktiv. (Foto: Christian Charisius/dpa/Schwäbische.de )

Niklas Süle: Rein von der Statur musste Niklas Süle ja schon beim MTU-Cup auffallen. Mit seinen heute 1,95 Metern überragt er andere Fußballer oft um ein Vielfaches. Aber Süle machte in Friedrichshafen nicht allein durch seine Körpergröße auf sich aufmerksam, sondern auch durch seine Abwehrkünste. Somit war es nur eine Frage der Zeit, bis der Hüne auch in der Bundesliga auftauchen würde.

Nach Hoffenheim spielte er fünf Jahre beim FC Bayern und wechselte zur Saison 2022/23 nach Dortmund. Bei den Münchnern hatte er schließlich alles erreicht: Champions-League-Sieger, fünfmal Meister und zweimal Pokalsieger. Mit dem BVB verpasste er auf dramatische Weise die Meisterschaft, in dieser Saison kämpft er um seinen Stammplatz in der Innenverteidigung. Dass er einmal ein Großer werden würde, war aber bereits beim MTU-Cup ersichtlich – und das ist nicht nur allein auf seine Statur bezogen.

Emre Can: Torschütze der Saison 2016/17 in der englischen Premier League! Oft eher bekannt als Abräumer, kann es der inzwischen 29-Jährige auch filigran. Sein sensationeller Seitfallzieher im Trikot des FC Liverpool gegen den FC Watford wurde zu Recht zum Tor des Jahres gekürt

Auch beim MTU-Cup spielte Can 2008 seine offensiven Stärken aus – im Trikot von Eintracht Frankfurt wurde er bester Torschütze des Nachwuchsturniers. Danach ging es über die Stationen FC Bayern, Bayer 04 Leverkusen, FC Liverpool und Juventus Turin zu Borussia Dortmund. Eben meist als kompromissloser Abräumer, aber zwischendurch auch als herausragender Torschütze.

Thomas Müller steht derzeit mit Deutschland bei der WM in Katar im Fokus – und war zu Gast bei der allerersten Auflage des MTU-Cups. (Foto: Federico Gambarini/dpa/Schwäbische.de )

Granit Xhaka: Der FC Basel landete beim MTU-Cup 2005 unter ferner Liefen. Doch bei den Talentscouts blieb trotzdem ein Name in den Notizblöcken stehen: Granit Xhaka. Der Schweizer mit kosovarisch-albanischen Wurzeln zog im Mittelfeld die Fäden. Dirigierte und formte das Spiel.

Ganz so, wie er es später bei Borussia Mönchengladbach und dem FC Arsenal auch machte. Bei allen seinen Stationen drückte er dem Spiel seinen Stempel auf. Auch in der Schweizer Nationalmannschaft ist Xhaka seit Jahren Stammspieler und hat inzwischen über 100 Länderspiele für die Eidgenossen absolviert. Seit Saisonbeginn dirigiert er das extrem erfolgreiche Spiel des Bundesligatabellenführers Bayer Leverkusen.

Dani Olmo: Der Spanier war beim MTU-Cup „nur“ ein Mitläufer. Keine persönliche Auszeichnung. Beim großen FC Barcelona ragten andere heraus. Olmos Karrieremotor zündete also erst später. Aber dann mit Nachbrenner. Bei Dinamo Zagreb war sein Talent bereits erkennbar. Mit 16 Jahren und neun Monaten debütierte er in der kroatischen Liga.

Vier Meisterschaften und drei Pokalsiege später stand RB Leipzig auf der Matte. Der junge Spanier hatte Begehrlichkeiten in den Top-Ligen geweckt. Bei den Sachsen wurde er nach seinem Wechsel im Jahr 2020 sofort Stammspieler und spielte sich in die spanische Nationalelf – derzeit ist er allerdings verletzt. Viele Mannschaftskameraden vom MTU-Cup hat er dennoch längst hinter sich gelassen.

Thomas Müller: Dauerbrenner, Feingeist – der Mann für die besonderen Momente. „Thomas Müller spielt immer“, sagte einst Bayern-Trainer Louis van Gaal, der Müller von den Amateuren des FCB in den Profikader beförderte. 2019 war Müllers Standing beim damaligen Trainer Niko Kovac deutlich weniger gut.

„Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen“, sagte Kovac. Die Kritik war riesig, die Entschuldigung folgte prompt – und Müller spielt immer noch und hat fast alles gewonnen, was ein Fußballer gewinnen kann.

„Thomas Müller war bei der ersten Auflage des MTU-Cups da“, erinnert sich Segelbacher an 2003, als wäre es gestern gewesen. Sogar einige Mitspieler aus Bayerns damaliger U15 hat Segelbacher direkt parat, etwa Holger Badstuber. Eine Karriere wie der mittlerweile 34-jährige Müller hat aber keiner hingelegt.

Mario Götze: Deutschland sonnte sich im Sommermärchen und Mario Götze gewann mit Borussia Dortmund das Finale des MTU-Cups gegen Austria Wien und einem gewissen David Alaba. 2006 war das. Und während die Welt begeistert auf das lebensfrohe Fußball-Deutschland schaute, entwickelte sich im Ruhrpott eine Weltkarriere.

Fünfmal deutscher Meister, viermal DFB-Pokalsieger, Weltmeister und Final-Held 2014. Nach vielen Auf und Abs in den vergangenen Jahren hat sich Götze im gesetzteren Fußballalter bei Eintracht Frankfurt wieder stabilisiert – und feierte nach fünf Jahren sein Comeback in der Nationalmannschaft. Seine Finten, seine Tricks, seine Reife und sein außergewöhnliches Talent waren schon beim MTU-Cup 2006 ersichtlich.

Jamal Musiala: Einer, der prädestiniert ist für einen Götze-Moment. Musiala ist gerade das wohl herausragendste deutsche Talent, unter anderem ist er der jüngste Bundesliga-Torschütze in der Geschichte des FC Bayern. Dazu schoss er den FCB im Fernduell mit Dortmund im Sommer durch seinen Last-Minute-Treffer in Köln doch noch zum Titel.

Musiala soll auch die deutsche Nationalmannschaft in den kommenden Jahren prägen – der in Stuttgart geborene Mittelfeldspieler wuchs in England auf und hätte auch eine Karriere bei den Three Lions starten können. 2016 spielte er mit der U15 des FC Chelsea in der ZF-Arena. „Manche Scouts sind nur wegen ihm gekommen“, erinnert sich Segelbacher.

Musiala hinterließ bleibenden Eindruck, die Clubs standen Schlange, der FC Bayern erhielt den Zuschlag. An Musialas Karriere wollen sich viele Nachwuchskicker ein Vorbild nehmen.

Ansu Fati: Neben vielen deutschen Stars, die schon beim MTU-Cup gespielt haben, gibt es natürlich jede Menge ausländische Topspieler, die ihr Können als Jugendlicher am Bodensee gezeigt haben. Darunter sind WM-Teilnehmer wie Breel Embolo und Eric Garcia – oder eben Ansu Fati.

Jüngster Ligatorschütze des FC Barcelona, jüngster Champions-League-Spieler in der ruhmreichen Barca-Vereinsgeschichte, jüngster Torschütze der Champions-League-Geschichte, und so weiter. Dazu kamen bereits einige schwere Verletzungen, doch mit gerade einmal 21 Jahren hat Fati noch eine lange Karriere vor sich. Seine Karriere, die etwas ins Stocken geraten ist, will Ansu Fati in der englischen Premier League bei Brighton & Hove Albion wieder in Schwung bringen.

Der Spanier, geboren in Guinea-Bissau, war 2015 beim MTU-Cup zu bewundern und wurde als bester Spieler ausgezeichnet.

Youssoufa Moukoko zeigte sich beim MTU-Cup 2016 in Torlaune. (Foto: Ina Fassbender/AFP/Schwäbische.de )

Youssoufa Moukoko: Aktueller WM-Teilnehmer mit Deutschland, brach diverse Rekorde in den deutschen Nachwuchsligen und ist jüngster Bundesligaspieler aller Zeiten. 2016 war Moukoko als Zwölfjähriger mit Borussia Dortmund beim MTU-Cup – und wurde bester Spieler und bester Torschütze. Immer wieder gibt es beim gebürtigen Kameruner Diskussionen um sein Alter.

In der vergangenen Saison blühte Moukoko zwischenzeitlich beim BVB auf, einen Stammplatz hat er allerdings bei Weitem nicht. Daher gibt es immer wieder Diskussionen, ob eine Leihe zu einem anderen Club für ihn besser wäre. „Es geht darum, dass er konstant seine Leistung bringt“, sagte BVB-Trainer Edi Terzic in der Vergangenheut häufiger. Wie vor sieben Jahren am Bodensee.

Max Meyer wurde eine Weltkarriere zugetraut, so richtig ins Rampenlicht konnte sich der ehemalige Schalker aber nie spielen. (Foto: Pius Koller/Imago/Schwäbische.de )

Max Meyer: Ein Weltstar – zumindest laut den Worten seines Managers Roger Wittmann. Doch der verzockte sich leider böse. Statt Champions League spielte Meyer ab 2018 bei Crystal Palace in der Premier League um den Abstieg. Doch damit begann auch sein persönlicher Abstieg, der ihn schließlich über viele Stationen nun bis zum FC Luzern in die Schweiz führte.

Meyer hatte alle Anlagen zum Weltstar. Schon beim MTU-Cup 2009 wurde er zum besten Spieler ausgezeichnet. Jener Mann, der dann beim FC Schalke ab dem Jahr 2012 groß auftrumpfte, bis dessen Manager im Größenwahn – oder besser Eurowahn – ihn auf die Insel schickte.

Von dem Karriereknick hat sich Meyer bis heute nicht mehr erholt. Dabei war die Weltkarriere eigentlich programmiert, was sein Auftritt beim MTU-Cup unterstrich.

Thomas Tuchel, inzwischen ein Welttrainer, stand beim MTU-Cup schon einmal als Nachwuchstrainer hinter der Bande. (Foto: Darko Bandic/dpa/Schwäbische.de )

Thomas Tuchel: Der Trainer unserer subjektiven MTU-Topmannschaft ist aktueller deutscher Meister mit Bayern München. Dazu hat er den FC Chelsea im Sommer 2021 zum Sieg in der Champions League geführt.

In seiner Vita stehen zudem der Pokalsieg mit Dortmund, sechs Titel mit Paris Saint-Germain, Clubweltmeister mit Chelsea, Welttrainer des Jahres – und ein Auftritt als Nachwuchstrainer des VfB Stuttgart beim MTU-Cup.

Zwei seiner Spieler damals waren Timo Werner und Joshua Kimmich. Eben noch zwei heutige Topstars. Und ganz sicher: Klaus Segelbacher könnte noch viele weitere Namen nennen – ohne groß überlegen zu müssen.

+++ Dieser Text erschien erstmals im November 2022 und wurde am 27. November 2023 aktualisiert +++