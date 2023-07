Diese Tomaten haben Charakter

Von Eiern sagt man, eines gleiche dem anderen. Von Schneeflocken dagegen, dass unter dem Mikroskop keine zwei einander gleichen. Und wie hält man es mit den Tomaten? Vor die Wahl gestellt, würde ich sie eher zu den Eiern legen. Aber seit einigen Wochen wachsen auf unserem Balkon Tomaten, wie ich sie noch nie gesehen habe. Unregelmäßige Knollen, voller Auswüchse, und jede sieht anders aus. Ein Genschaden vielleicht? Tschernobyl und so? Das Internet gibt Entwarnung: Es sind „russische Reisetomaten“. Den Ausgang ihrer Reise machten diese Tomaten in Guatemala, woher die Sorte ursprünglich stammt. Fazit: Eine Tomate gleicht also vielleicht dann der anderen, wenn man sie im Supermarkt kauft. Aber nicht, wenn man sie selbst anpflanzt — und die Pflanzen von einer passionierten Gärtnerin bekommen hat. Dann staunt man, was da heranwächst. Weil diese urwüchsigen Tomaten viel zu wenig in die langweilig schönen Obst– und Gemüseabteilungen der Supermärkte passen, um je dort zu landen.