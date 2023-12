Das neue Jahr steht vor der Tür. Wer in der Silvesternacht nicht zu Hause bleiben, sondern mit anderen freudig ins neue Jahr starten möchte, für den gibt es einige Angebote. Ein Überblick über Feste und Feiern in Friedrichshafen - ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Silvester-Kultparty mit DJ findet im Bahnhof Fischbach statt. Sie startet am Sonntag, 31. Dezember, um 21 Uhr und dauert bis 4 Uhr. Der Eintritt ist ab 18 Jahren und kostet an der Abendkasse 20 Euro, im Vorverkauf 23 Euro. Wer vor der Party etwas essen möchte, kann einen Tisch beim All-you-can-eat-Buffet im brasilianischen Restaurant Rodizio im Bahnhof reservieren.

Feuerwerk drinnen und draußen

Im Winterdorf im Lammgarten wird Silvester mit Musik und Feuerwerk direkt am Bodensee gefeiert. Los geht’s um 21.30 Uhr, der Eintritt ist frei Unter anderem sorgen Feuerstellen dafür, dass der Übergang ins neue Jahr unter freiem Himmel nicht zu frostig wird.

Beim Silvesterball im Graf-Zeppelin-Haus spielt die Münchner Band Agent Six Walzer, Fox und Tango, aber auch Pop und Rock. Der Eintritt kostet 169 Euro pro Person, darin sind auch das Silvesterbuffet und Getränke enthalten. Der Einlass ist ab 19 Uhr.

Zur Silvesterparty mit einem Mix aus House, Party-Klassikern und Hip Hop lädt der Club Gerrix in der Anton-Sommer-Straße. Um Mitternacht gibt es ein Feuerwerk, außerdem wartet auf die Partygänger eine Indoor-Feuerwerkshow. Los geht es um 22 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Partyboot ausverkauft

Wer lieber auf dem Bodensee ins neue Jahr startet und kein eigenes Boot hat, ist leider schon zu spät dran. Das Silvesterpartyboot mit Musik aus den 90ern und 2000ern ist laut der Internetseite des Veranstalters bereits ausverkauft.

Dafür haben einige weitere Bars und Kneipen in Friedrichshafen und Umgebung in der Silvesternacht geöffnet. Es ist also wohl für jeden etwas dabei. Und alle anderen können das Feuerwerk um Mitternacht von der Uferpromenade oder von zu Hause aus bewundern.