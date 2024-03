Sommer, Sonne, Open Air: Wenn die Tage wieder länger werden, laden am Bodensee auch in 2024 zahlreiche Festivals dazu ein, Musik unter freiem Himmel zu genießen. Was findet genau und wann statt? Und wo gibt es Tickets? Die Festivals in der Übersicht:

Lindau

Eine feste Größe ist das "Umsonst & Draußen", kurz "U&D" in Lindau. Auch 2024 lädt der ausrichtende Club Vaudeville wieder dazu ein, und zwar vom 7. bis 15. Juni. Welche Acts dieses Jahr zu erwarten sind, verrät das Veranstalterteam allerdings auf seiner Website noch nicht. Bis auf das aktuelle Datum stehen bisher noch die alten Informationen des vergangenen Festivals online.

Friedrichshafen

Die zweite Auflage von FN:POP in Friedrichshafen geht zwischen dem 19. Juli und dem 10. August in der Zeppelinstadt an den Start. Folgende Künstler werden erwartet:

FN:POP Konzerte im Innenhof der Caserne: 19.Juli – Von Wegen Lisbeth

20.Juli – Leony Konzerte am See:

9. August – Mittag-Show: Deine Freunde

9. August – Abend-Show: Clueso 10. August – Abend-Show: Alvaro Soler

Tickets gibt es unter www.eventim.de/artist/fn-pop

Clueso-Fans können den Musiker bei FN:POP im Sommer erleben. (Foto: Martin Schutt/dpa )

Bereits am 27. April können Musikfans in Friedrichshafen zudem bei der Langen Nacht der Musik in der Caserne auf ihre Kosten kommen. Paulinko, Pantha, Schorl3 und Stella Sommer heißen nur einige der Künstlerinnen und Künstler, die das Team aus ZU-Studierenden, die das Festival dieses Jahr organisieren, bisher bekannt gegeben hat.

Alle Informationen zum Programm und zu den Tickets für die Lange Nacht der Musik gibt es hier: www.lange-nacht-fn.de

Salem

Zwar nicht direkt mit Sicht auf den Bodensee, aber dafür mit der Schlosskulisse im Hintergrund können Festivalfreunde die Schloss Salem Open Airs genießen. Vier Konzerte sind für 2024 angekündigt:

Schloss Salem Open Airs 18. Juli – Deep Purple 23. Juli – Sting 1. August – James Blunt 3. August – PUR

Tickets gibt es unter www.allgaeu-concerts.de/locations/schloss-salem/

Deep Purple kommt nach Salem. (Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild )

Mardorf

Im Juni lockt das Mardorf Open Air in den westlichen Bodenseekreis. Vom 12. bis 15. Juni werden auf der dortigen Bühne dann unter anderen Nico Santos oder auch Vanessa Mai erwartet.

Mardorf Open Air 12. Juni – Nico Santos 13. Juni – LaBrassBanda 14. Juni – Vanessa Mai 15. Juni – Mando Diao

Tickets gibt es unter www.markdorfopenair.de

Vanessa Mai wird sicher so einige Schlagerfans nach Markdorf locken. (Foto: Henning Kaiser/dpa )

Meersburg

Drei Konzerte bietet Veranstalter Allgäu Concerts diesen Sommer in Meersburg an. Und zwar zwischen dem 6. und 9. Juni.

Open-Air-Konzerte Meersburg 6. Juni – Kerstin Ott 8. Juni – Fäaschtbänkler (bereits ausverkauft) 9. Juni – NENA

Tickets gibt es bei Eventim unter www.eventim.de

Eine imposante Kulisse bietet immer wieder das Meersburg Open Air. (Foto: Adolph/Archiv )

Überlingen

Zum Soundbeach-Festival könnte es für Interessierte im Sommer nach Überlingen in den Uferpark gehen. Die ersten Acts zwischen dem 10. und 13. Juli stehen bereits.

Sound Beach Festival 11. Juli – Beach Party mit den SWR3-DJs 12. Juli – SOUL KITCHEN 13. Juli – Schlager Beach mit Vincent Gross, Anna-Carina Woitschack, Anita Hofmann, Nico Alesi und Melia

Zu den Tickets geht es hier: https://sound-beach.de/#lineup

Konstanz

Zu den jährlich veranstalteten Festivals am See gehört auch das Campus Festival in Konstanz. Am 10. und 11. Mai werden im Bodensee-Stadion auf vier Bühnen mehr als 40 Konzerte geboten. Zum Line-up gehören die Indie-Rock-Band Kaffkiez, die Singer-Songwriterin Cloudy June, die Rockband My Ugly Clementine und viele mehr.

Tickets und weitere Informationen zu den zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern gibt es auf www.campusfestival-kn.de

Ebenfalls im Bodensee-Stadion findet im Spätsommer Gute Zeit-Festival statt, und zwar am 20. und 21. September. Das Line-up ist noch nicht veröffentlicht, Tickets können Interessierte aber schon erwerben unter www.gutezeit-festival.de

Und am Ende der Straße steht ein Haus am See: Diese Zeile aus einem Peter Fox-Song passt schon ziemlich gut an den Bodensee. Im Juli kommt der beliebte Sänger nach Konstanz. (Foto: Britta Pedersen/dpa/Archivbild )

Nach Klein Venedig am See laden bereits Mitte Juli außerdem die Konstanzer Sommerkonzerte. Und das mit echtem Star-Aufgebot.

Sommerkonzerte Konstanz 11. Juli – Peter Fox 12. Juli – David Garrett 13. Juli – Alligatoah

Tickets und weitere Informationen gibt es auf www.sommerkonzerte.com