Das 470er Mixed-Team Simon Diesch (Württembergischer Yacht-Club) und Anna Markfort (Verein Seglerhaus am Wannsee) hat die Weltmeisterschaft in Palma de Mallorca (Spanien) auf Platz vier erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt über fünf Tage mit herausfordernden Bedingungen zeigten die beiden ihr Können und sicherten sich mit dem vierten Rang eine gute Ausgangsposition in der Qualifikationsserie für den deutschen Olympiastartplatz.

Nach drei Wochen intensiver Vorbereitung im WM-Revier in Palma de Mallorca startete am 27. Februar die WM und damit auch die Saison mit dem Saisonhöhepunkt der olympischen Spielen in Paris/Marseille (Frankreich) diesen Sommer. Bereits zum Start der Qualifikationsserie war klar, dass bei der diesjährigen WM mit Diesch und Markfort zu rechnen ist. Selbst ein gerissener Baumniederholder in einem Rennen bremste sie nicht aus.

Man will gar nicht daran denken, was noch möglich gewesen wäre. Simon Diesch

Den ersten Tag im Goldfleet starteten sie jedoch mit zwei Plätzen im hinteren Drittel des Goldfleets. Danach folgte wieder ein perfekter Tag bei mäßigem Wind, Welle und zwei ersten Plätzen, das Team schob sich in der Gesamtwertung auf Platz zwei. Doch samstags erreichten sie Platz 15 und 17 und rutschten in der Gesamtwertung auf Platz vier zurück. Aus dem sonst so starken deutschen 470-Kader qualifizierte sich kein weiteres Team für das Finalrennen am Sonntag, das allerdings auch aufgrund des zu starken Winds nicht stattfand. „Man will gar nicht daran denken, was noch möglich gewesen wäre“, meinte Diesch.

Die WM war das erste Event der internen deutschen Ausscheidung um das Olympiaticket 2024. Diesch und Markfort haben mit ihrem vierten Platz wichtige Punkte für die Gesamtwertung gesammelt. Die nächste Station der internen Ausscheidung ist die World-Cup-Regatta „Trofeo Princesa Sofia“ Anfang April, welche genau wie die WM in Palma de Mallorca stattfindet.