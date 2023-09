Gutes Wetter. Gute Stimmung. Gute Aussichten? Mit Stolz aufs Erreichte und viel Optimismus hat die Zeppelin–Universität am Samstag im Rahmen des alljährlichen Sommerfestes ihren 20. Geburtstag gefeiert.

ZU–Präsident Klaus Mühlhahn sprach an einem „Tag der Freude“ darüber, dass aus „einer waghalsigen Idee“ eine etablierte Bildungsinstitution mit hoher Reputation geworden sei. Dafür bedankte sich der Professor beim Häfler Gemeinderat, bei allen Bürgern der Stadt, bei den Stiftungsunternehmen Zeppelin und ZF und deren Mitarbeitern, die durch ihren Fleiß und ihre Arbeit die ZU möglich gemacht hätten. Stadt, Zeppelin–Stiftung und die beiden Konzerne waren in den vergangenen zwei Jahrzehnten das finanzielle Fundament der privaten Hochschule.

Ziel: „Konventionen brechen“

Es sei erklärtes Ziel der ZU–Gründung im Jahr 2003 gewesen, „Konventionen zu brechen“, sagte Mühlhahn. Unter dem Leitspruch „Pioniere statt Eliten“ starteten damals 19 Studierende ins Abenteuer ZU. Heute sind 750 junge Menschen dort eingeschrieben. Damals wie heute sei nicht nur Wissensvermittlung das Ziel der Uni, sondern auch die Arbeit an der Lösung der großen Probleme unserer Zeit.

Selbst als eine Art Start–up angetreten, sind aus der Uni heraus fast 200 Firmen gegründet worden. Auch habe sich die ZU immer auch als öffentlicher Veranstaltungsort für die ganze Stadt verstanden. Mühlhahn kündigte an, dass im kommenden Jahr die 100. Gesprächsrunde im Rahmen der 2004 gestarteten Reihe „Bürgeruniversität“ über die Bühne gehen werde.

„Ambitionen immer größer als die Ressourcen“

Mühlhahn richtete auch den Blick in die Zukunft. Weil an der ZU „die Ambitionen immer größer waren als die Ressourcen“, müsse man die finanzielle Nachhaltigkeit der Uni sicherstellen und das hohe Niveau des Hauses sichern. Der Staat investiere in großem Stil in öffentliche Hochschulen, zugleich sinke das Vertrauen in private Universitäten.

Vor diesem Hintergrund gelte es, das Profil der ZU zu schärfen und die internen Strukturen zu überprüfen. Man wolle internationaler und vernetzter werden.

„Die Herausforderungen sind groß, unsere Entschlossenheit ist größer“, sagte Klaus Mühlhahn.

Kampf gegen Rechtspopulismus

Die Grüße der Stadt Friedrichshafen überbrachte Dieter Stauber, der die Entwicklung der ZU vor seiner Wahl zum Bürgermeister als SPD–Stadtrat begleitet hatte. „Man wollte und man glaubte dran“, erinnerte er sich in Anlehnung an das bekannteste Zitat des ZU–Namensgebers Graf Zeppelin an die Anfangszeit der Uni. Stauber erinnerte an die jüngsten Beschlüsse des Gemeinderats zur finanziellen Unterstützung der ZU und betonte, dass Bildung ein wichtiger Faktor im Kampf gegen die stärker werdenden Kräfte des Rechtspopulismus sei.

Bei einem anschließenden Podiumsgespräch wurde zumindest in Ansätzen deutlich, dass um den weiteren Weg der ZU hinter den Kulissen nach wie vor gerungen wird. So waren sich Joachim Behnke, Politikprofessor und ZU–Vizepräsident, sowie Karen van den Berg, Kulturprofessorin und ZUlerin der ersten Stunde, nicht völlig einig mit Peter Gerstmann, Chef des Zeppelin–Konzerns und Stiftungsratsvorsitzender der ZU–Stiftung, über die Rolle, die die Forschung künftig an der Uni zu spielen habe. Während die beiden Wissenschaftler die Forschungsarbeit möglichst nicht beschneiden wollen, sprach sich der Manager dafür aus, Forschungsvorhaben auch danach auszurichten, ob sie refinanzierbar sind.

Einstieg Externer möglich

Im Frühjahr hatte der Häfler Gemeinderat sich zur Grundförderung der ZU (8,5 Millionen Euro im Jahr) durch die Zeppelin–Stiftung bekannt und eine zusätzliche Restrukturierungshilfe von 3,5 Millionen Euro gewährt. Zugleich wird aber über den Einstieg eines oder mehrerer externen Partner verhandelt.

Am Samstag allerdings stand bei den allermeisten Gästen das Feiern im Mittelpunkt. Unter den Gästen waren Landrat Luca Wilhelm Prayon (CDU), die beiden Landtagsabgeordneten Martin Hahn (Grüne) und Klaus Hoher (FDP), Alt–OB Josef Büchelmeier, Herzog Wilm von Württemberg, zahlreiche Unterstützer der Uni und viele ehemalige Studierende.

Jansen und Sjurts nicht da

Beim ehemaligen Zeppelin–Chef Ernst Susanek bedankte sich Klaus Mühlhahn für seine langjährige Unterstützung mit einem Bild. Die beiden ebenfalls eingeladenen Ex–ZU–Präsidenten Stephan A. Jansen und Insa Sjurts waren nicht zur Jubiläumsfeier gekommen.