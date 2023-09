Kranke Hunde, die über das Internet gekauft wurden, verwilderte Katzen und ihr Nachwuchs, Haustiere, die ihren Besitzern zu teuer werden: Unverändert landen viel zu viele Tiere im Tierheim. Auch im Tierheim Friedrichshafen ist die Situation nicht nur im Sommer angespannt.

Die Gründe, warum Besitzer ihre Haustiere abgeben, sind seit Jahren dieselben. Ein Haustier braucht Zeit und Zuwendung, und dann wird die Verantwortung für das Tier auf einmal zu viel. Carola Fuchsloch, die erste Vorsitzende des Friedrichshafener Tierschutzvereins, der das Tierheim betreibt, kennt die Probleme.

Die Kosten für den Lebensunterhalt sind enorm gestiegen, und das merkt man auch beim Futter für die Tiere. Carola Fuchsloch

Neu ist, dass nun immer häufiger die Kosten eine Rolle spielen, berichtet sie. „Die Kosten für den Lebensunterhalt sind enorm gestiegen, und das merkt man auch beim Futter für die Tiere.“ Zusätzlich seien die Gebühren für Tierärzte im November 2022 erhöht worden.

Die Kosten für Impfungen oder Kastrationen hätten sich beinahe verdoppelt. Viele Menschen seien sich dieser Kosten nicht bewusst, wenn sie sich für ein Haustier entscheiden, bedauert sie.

Keinen Hund auf dem Parkplatz kaufen

Das Problem verschärfe sich durch die Angebote im Internet, hinter denen eben oft die Welpenmafia stecke, die viel zu junge, kranke und nicht an Menschen gewöhnte Tiere verkaufe. Beratung oder Hinweise zur Haltung bekomme man bei solchen Anbietern nicht.

Seriöse Züchter und natürlich die Tierheime erklären Interessenten nicht nur die Bedürfnisse des Tieres, sie weisen ausdrücklich auch auf die Kosten für die Haltung hin, betont sie. Weiter gebe es auch Kontrollen, ob ein Hund in die neue Familie passe und ob das Zuhause und die Besitzer geeignet seien.

Wenn jemand nur ein Foto im Internet sehe und den Hund dann auf einem Parkplatz überreicht bekomme, seien Probleme programmiert.

Lieber an legale Tierschutzorganisationen wenden

Fuchsloch verweist darauf, dass die Einfuhr von Hunden aus dem Ausland ‐ meist aus Spanien und Rumänien ‐ in der EU angemeldet werden müssten, und dann existierten auch sogenannte Traces, die gleichzeitig die Einfuhrpapiere für die Tiere darstellen.

Der Fundmops Silver wurde in einer Kiste vor dem Tierheim abgestellt. Er ist leider ein Beispiel für Qualzucht und muss sich beim Atmen sehr anstrengen. (Foto: Yannick Glocker )

Wenn diese fehlten, sei dies ein Alarmzeichen. Natürlich gebe es auch legale und vertrauenswürdige Organisationen, die Tiere nach Deutschland bringen. So zum Beispiel die „Tierhilfe Hoffnung“, die in Rumänien das größte Tierheim der Welt, die Smeura, organisiere.

Von hier aus kommen immer wieder Hunde nach Deutschland und werden vermittelt, berichtet Fuchsloch. Dabei sei der Tierschutzorganisation wichtig, dass es stets eine Alternative für die Hunde gebe, falls die Abgabe misslingt.

Keine Züchter, sondern nur „Vermehrer“

„Die Welpenmafia dagegen hat keinen Plan B“, weiß Fuchsloch. Übrig gebliebene Hunde würden ausgesetzt oder in Tierheimen abgegeben. Dies betreffe vor allem Tierheime in Städten, die in unmittelbarer Nähe einer Autobahn liegen, Friedrichshafen bleibe davon eher verschont. Der Transport der Hunde, aber auch die Zucht seien alles andere als artgerecht.

„Das sind keine Züchter, sondern Vermehrer“, stellt Fuchsloch fest, ihnen sei nur der Profit wichtig. Die Hundemütter seien reine „Gebärmaschinen“, sagt sie. Hauptsache, es gebe Rassehunde für günstiges Geld. Problematisch sei für das Tierheim dann auch, dass die Welpen oft zu früh von ihren Müttern getrennt werden und keine gültige Tollwutimpfung besäßen.

Carola Fuchsloch kümmert sich um die Katzen im neu sanierten Katzenbereich des Tierheims. Im Hintergrund verstecken sich die etwas scheueren Tiere. (Foto: Yannick Glocker )

Da Deutschland nahezu tollwutfrei sei, müssten die jungen Welpen erst in Quarantäne gesteckt werden, wo sie gar keinen Kontakt zu Tier und Mensch haben dürfen. Dies sei für die Hündchen in der wichtigen frühen Entwicklungsphase sehr belastend.

Luca sucht noch ein Zuhause

Genau das ist auch den drei aktuellen Neuzugängen des Tierheims passiert. Die drei italienischen Hunden Nico, Luca und Mario kamen vor wenigen Monaten und ohne gültige Tollwutimpfung ins Häfler Tierheim. Doch ihre Geschichte geht gut aus.

Mario hat bereits eine neue Familie gefunden und auch bei Nico „glühte das Telefon“, wie Fuchsloch erfreut berichtet. Nur Luca habe es noch schwer, weil ihm sein rechtes Auge entfernt werden musste. Das halte den sehr lebendigen jungen Hund aber nicht auf, und er werde sicher bald eine Familie finden, meint sie zuversichtlich.

Wenn Kätzchen viel zu früh Junge bekommen

Nach wie vor problematisch sei die Katzenschwemme, denn noch immer kämen viele Katzenjunge mal mit, mal ohne Mutter ins Tierheim. Viel zu viele Katzen seien nicht kastriert, vermutlich wegen der Kosten dafür.

„Hauskatzen können schon mit sechs Monaten Junge bekommen“, erklärt Fuchsloch, und dies sei schwer für die noch selbst sehr jungen Katzen. „Das sind ja selbst noch Babys, die wissen dann gar nicht, was sie machen sollen.“

Verwilderte Katzen brauchen Hilfe

Viele Katzenjunge stammten aber auch von verwilderten Katzen, die zum Beispiel, wenn Höfe aufgelöst werden, kein Heim mehr haben. Es könne aber auch geschehen, dass sie sich schlichtweg verlaufen. Fuchsloch rät daher, Kätzchen bis vier Wochen gar nicht erst aus der Wohnung zu lassen.

Wichtig sei auch, die Tiere markieren zu lassen mit implantierten Chips oder Tattoos am Ohr und sie zusätzlich registrieren zu lassen bei Anbietern wie Findefix oder Tasso. Noch schwieriger sei es mit Streunern, die sich nicht mehr an Menschen gewöhnen lassen. Für sie gibt es beim Tierheim den Gnadenhof, auf dem die Katzen frei herumlaufen können, aber jederzeit Futter und Schutz erhalten.

„Silpberpfoten“ helfen älteren Hundebesitzern

Katzen, deren Besitzer gestorben sind, tun sich ebenfalls in Tierheimen schwer, denn sie sind es meist gewohnt, mit einer festen Bezugsperson in einer Wohnung zu leben. „Senioren und Haustiere geben sich gegenseitig sehr viel“, betont Fuchsloch. Hilfe speziell für ältere Besitzer biete der aus Stuttgart stammende Verein Silberpfoten an, der zum Beispiel ehrenamtlich Gassirunden übernimmt und auch am See aktiv ist.

Platz für 100 Tiere im sanierten Katzenbereich

Doch es gibt auch immer wieder freudige Ereignisse im Tierheim. Über die Sanierung des Katzenbereichs, der nun in drei Arealen rund 100 Stubentiger beherbergt, freut sich Fuchsloch sehr. „Darauf sind wir sehr stolz“, berichtet sie. Wenn alles gut laufe, seien nächstes Jahr die Räume für die Hunde an der Reihe.

Glückstage für ehemalige Problemtiere

Glückstage sind es immer, wenn ehemalige Problemtiere vermittelt werden. So haben der betagte Kater Rocky und auch die nun vom Maulkorb befreite Hündin Nina eine neue Familie gefunden. Die ehemalige Suchhündin Fleur ist allerdings immer noch im Tierheim. „Sie hat Leinen- und Maulkorbpflicht und wird hierbleiben müssen“, stellt Fuchsloch fest. Auch Schäferhund-Mischling Charly lebe schon seit etwa elf Jahren im Tierheim, nachdem sein Herrchen kurz nach der Vermittlung starb.

„Er hat aber einen Gnadenplatz gefunden und zieht bald als Senior aus“, freut sich die Vorsitzende. Vor Kurzem wurde „Fundmops“ Silver in einer Box vor dem Tierheim abgestellt, eine typische Qualzucht-Rasse, der vermutlich ein paar rassebedingte Handicaps habe. Dies könne die zukünftige medizinische Versorgung teuer machen, worüber die neuen Besitzer natürlich informiert werden, stellt sie klar.

Katzenstreichler und Gassigeher gesucht

Wer nicht gleich ein Tier aufnehmen kann, aber sich dennoch engagieren möchte, hat ebenfalls Möglichkeiten im Tierheim. So werden Katzenstreichler und Gassigeher für die Hunde gesucht. Die Katzenstreichler gewöhnen scheue Katzen an Menschen.

„Das braucht auch viel Geduld und Nerven“, betont Fuchsloch. Aber bei jedem Tier, das dann wieder Chancen auf ein neues Zuhause hat, ist es die Mühe einfach wert. Interessenten sind immer willkommen.

Geld ist immer knapp

Das Tierheim wird finanziert durch die Fundtierpauschale, die von den Gemeinden pro Tier gezahlt wird, aber vor allem durch Spenden, Erbschaften und Mitgliedsgebühren des Tierschutzvereins als Betreiber. Doch das Geld ist immer knapp.

Das Tierheim braucht jährlich eine Summe zwischen 250.000 und 280.000 Euro, gibt die Vorsitzende des Tierschutzvereins, Carola Fuchsloch, an.

Die Mitarbeiter erhielten gerade einmal Mindestlohn, bedauert sie, was auch mit Blick auf die gestiegenen Lebenshaltungskosten nicht mehr tragbar sei.

Brandbrief aller deutschen Tierheime

Mit diesen Problemen ist Friedrichshafen nicht alleine. In einem aktuellen Brandbrief der Tierheime in Deutschland fordern sie unter dem Motto „Zu viele Schnauzen für zu wenige Hände“ eine stärkere Unterstützung von der Bundesregierung.

Die Forderungen sind: Eindämmung und Überwachung des (illegalen) Welpen- und Hundehandels ‐ besonders im Internet, Konsequente Kontrollen und Reglementierungen des übermäßigen Imports von Hunden aus dem Ausland, Durchsetzung des Qualzucht-Verbots sowie Verbot der wahllosen Vermehrung von Hunden, existenzsichernde Finanzierungsmodelle für Tierheime und schnelle Hilfe in Notsituationen, Registrier- und Kennzeichnungspflicht für Hunde, Befähigungsnachweis für Neu-Hundehalter, fachlich fundiertere Ausbildung für Tierpfleger, einheitliches Prozedere zur Anerkennung des Hundetrainer-Berufs, Unterstützung der Kommunen, um Gesetze zum Schutz der Tiere entsprechend umzusetzen.

Schützlinge auf der Homepage zu sehen

Das Tierheim Friedrichshafen ist in der Messestraße 224 zu finden. Die Öffnungszeiten sind von Anfang Mai bis Ende September: Montag, Dienstag und Freitag 15 bis 18 Uhr, Samstag 15 bis 17 Uhr; Anfang Oktober bis Ende April: Montag, Dienstag, Freitag und Samstag 14 bis 17 Uhr. Kontakt gibt es unter [email protected] und unter 07541/6311 (Anrufbeantworter wird regelmäßig und auch sonntags abgehört). Im Netz ist das Tierheim und seine Schützlinge unter tierheim-friedrichshafen.de zu finden.

Jeden Samstag Flohmarkt

Jeden Samstag wird zwischen 14 und 17 Uhr ein Flohmarkt auf dem Gelände veranstaltet, dessen Gewinn, dem Tierheim zugutekommt. Jeden ersten Samstag im Monat gibt es Kaffee und Kuchen. Am 7. Oktober wird ein herbstliches Tierheimfest einschließlich Flohmarkt gefeiert.