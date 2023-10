Die Weichen stellen beim Weltklimagipfel

Das Europe Direct Friedrichshafen mit seinem Sitz in der Volkshochschule Friedrichshafen veranstaltet dazu ein Planspiel, moderiert von Ralf Hell, Mitglied des Expertenpools Team-Europe-Rednerdienst der Europäischen Kommission. Er hat langjährige Erfahrung in der Erwachsenenbildung und schwärmt: „Bildungsarbeit ist für mich nie eine Einbahnstraße. Es kommt immer etwas zurück. Das macht mir Spaß und spornt mich an.“

Start des Simulationsspiels ist am Freitagabend, 27. Oktober, um 18 Uhr in der VHS FN, der Abschluss findet am Samstag am frühen Nachmittag statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

In dem Planspiel wird laut VHS-Pressemitteilung ein Weltklimagipfel simuliert, auf dem Staaten, Staatengruppen und Organisationen der Zivilgesellschaft über drei zentrale Fragen in der Klimadiskussion verhandeln: 1. Bis wann müssen die Treibhausgasemissionen wieweit gesenkt werden?; 2. Wie sollen diese Verpflichtungen zwischen den einzelnen Ländern verteilt werden und wie soll kontrolliert werden, dass die Staaten ihre Quoten auch tatsächliche einhalten?; 3. Welche Unterstützung durch die Industrieländer benötigen die Entwicklungs- und Schwellenländer, um den Kampf gegen den Klimawandel und die Anpassung daran zu finanzieren?

Das Planspiel läuft in mehreren Phasen ab: nach einer inhaltlichen und methodischen Einführung arbeiten sich die Teilnehmenden in ihre Rollen ein und erstellen eine Posterpräsentation. Diese dient dem Zweck, alle Spielgruppen über die beteiligten Rollen zu informieren, um damit die Grundlage für die sich anschließenden Verhandlungen zu legen. Diese finden wiederum in mehreren Runden statt, am Ende steht eine Entscheidung über die genannten Fragen. Für das Ergebnis werden keine Vorgaben gemacht. Das Resultat hängt ausschließlich vom Argumentations- und Verhandlungsgeschick der Teilnehmenden ab. Den Abschluss des Planspiels bilden eine inhaltliche und methodische Auswertung.

Der zeitliche Rahmen des Planspiels umfasst fünf bis sechs Unterrichtsstunden.

Kontakt und weitere Informationen: