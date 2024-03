Ich nehme meinen Koffer vom Gepäckband. Dann gehe ich ein paar Meter, bleibe stehen und gebe ihn wieder ab. Anschließend nehme ich ihn wieder vom Gepäckband, nur um ihn wieder abzugeben. Den Flugahfen werde ich mit diesem Koffer nie verlassen.

An diesem wolkenlosen Sonntag herrscht reger Betrieb am Flughafen in Friedrichshafen. Fliegen wird von den Passanten, Stewardessen und der Filmcrew aber niemand. Ungefähr 70 Menschen tummeln sich in der Wartehalle des Bodensee-Airports und warten auf Anweisungen.

Die kommen in der Regel von Omram Bhagchandani, der ursprünglich aus Ravensburg kommt und jetzt in Berlin wohnt. Der 23-Jährige ist der Regisseur des englischsprachigen Kurzfilms „The Matriarch“.

Es geht um eine alte, schwerreiche Frau, die im Sterben liegt. Ihre Tochter Patrice besucht sie in ihren letzten Tagen. Die beiden sehen sich nach 15 Jahren zum ersten Mal wieder.

Die Wertschätzung des Teams

Ihre Ankunft wird heute am Flughafen gefilmt. „Ich brauche jetzt 15 Personen.“ Laura Gervais vom Set reißt mich aus meinen Gedanken. Ich stelle mich zur Verfügung und auf Position. Neben mich wird ein Herr mittleren Alters gestellt. Bertram Wollmann ist der Vater vom Crew-Mitglied Sarah Elena.

Viele der Statisten sind Verwandte oder Bekannte. Eine Bezahlung bekommt hier niemand. „Die Leute waren super“, sagt Bhagchandani später. „Sie sind eine unabdingbare Variable im Film und haben viel Wertschätzung verdient.“ Das kommt zumindest bei mir auch so an. Immer wieder lobt das Team unser Tun. Das besteht aber überwiegend daraus, so natürlich wie möglich dazustehen.

Das teure Equipment

In der ersten Szene bin ich kaum zu sehen. Patrice, verkörpert von Blair Russel, steht im Mittelpunkt. Oder um genauer zu sein ihre Schuhe. Sie klackert mit ihren Absätzen über den Steinboden und zieht einen kleinen Koffer hinter sich her. Verfolgt wird sie von einer Kamera auf Schienen.

„Die kann schnell mal so viel kosten, wie ein gebrauchter Kleinwagen“, sagt mir Kameramann Lewis von Alberti. Zwischen 10.000 und 25.000 Euro würde man für einen Kamerawagen, genannt Dolly, zahlen. Dafür reicht das kleine Budget der Filmcrew, das sich aus Spenden und Sponsoren zusammensetzt, aber nicht.

„Zum Glück haben wir da von Arri-Rental ein gutes Angebot bekommen“, sagt der 23-jährige Bhagchandani. Bei der Münchner Firma würden sich auch die großen Hollywood-Produktionen bedienen, wenn sie in Deutschland drehen.

Das darf nicht zu platziert wirken. Deswegen muss ich die Leute platzieren. Omram Bhagchandani

Für die nächste Szene komme ich mit Hilfe eines Besucherausweises mit rund 15 weiteren Personen in einen langen Gang, der zur Gepäckabholung führt. Dort werden wir positioniert. „Die Dame in weiß bitte noch einen halben Schritt vor. Der Mann von der Zeitung bitte noch etwas weiter nach rechts“, dirigiert Bhagchandani.

„Das darf nicht zu platziert wirken. Deswegen muss ich die Leute platzieren“, sagt der Regisseur und lacht. Durch den Blick der Kamera justiert er immer wieder Startposition, Laufweg oder kleinste Bewegungen der Statisten. Man spürt die Leidenschaft des Teams, das auf kleinste Details achtet. Die gesamte Produktion ist sehr professionell.

Alles ist geplant

Das sieht man auch an den Vorbereitungen der Filmcrew. Für den prunkvollen Rittersaal im Schloss Achberg, den zweiten Drehort, wurde eine virtuelle Animation des Raumes erstellt.

So konnte im Voraus jede Kameraeinstellung ausprobiert werden. Das sei perfekt gewesen, weil die Crew dann nicht viel ausprobieren musste, sagt von Alberti. Seine Arbeit hinter der Kamera werde dadurch deutlich vereinfacht.

Die Szene wird virtuell konstruiert. Das spart wichtige Zeit am Set. (Foto: privat/Markus Haner )

Im Schloss entstand auch die Haupthandlung im Film. Ein Dialog zwischen der sterbenden Mutter und der taff wirkenden Business-Frau Patrice. Der 24-jährige von Alberti hatte die Idee für die Handlung des Films. „Das ist ein Thema, das sich jeder vorstellen kann“, sagt der Kameramann, der aus Markdorf kommt.

Distanz und Nähe, Kamerawinkel und Beleuchtung, all das soll den knapp 20-minütigen Dialog abwechslungsreich gestalten. „Wir wollen die Polarisierung aufheben“, sagt Bhagchandani. Der Film soll zu Diskussionen anregen. Keine der beiden Frauen hätte „unsere komplette Sympathie verdient“, sagt der 23-Jährige.

Wir wollen keine halben Sachen machen. Omram Bhagchandani

„Ruhe bitte!“ Wir gehen los, laufen auf die Kamera zu und an ihr vorbei. „Cut“, ruft der Regisseur. Wieder zurück auf Position - zehn Meter vor, zehn zurück. Immer wieder werden Personen umgestellt, das Licht oder das Gehtempo verändert. Immer wieder laufen wir denselben Weg. Alles ist genau geplant.

„Wir wollen keine halben Sachen machen“, sagt Bhagchandani. Damit spielt er auch auf die Kulisse an. Das Personal des Bodensee-Airports habe bereits Erfahrungen mit Produktionen gehabt. Deshalb sei es nicht so schwer gewesen, die Drehgenehmigung zu bekommen, meint der Regisseur.

Viele opfern Freizeit

„Im Schloss Achberg war es einfacher zu filmen. Da waren wir komplett für uns und konnten machen, was wir wollen“, sagt Bhagchandani. Jeweils zwei Tage für den Auf- und Abbau und vier Drehtage habe die Filmcrew im Schloss verbracht. Einige der rund 30 Crew-Mitglieder mussten sich dafür frei nehmen. Dass die Leute das auf sich nehmen, „erfüllt mich mit Stolz“, sagt von Alberti.

Wir sind nach einem halben Dutzend Zehn-Meter-Märschen beim Gepäckband angekommen. Die Crew legt die Koffer der Statisten fein säuberlich auf das Band. Jeder Koffer wird fotografiert. Damit stellen die Filmemacher sicher, dass sich das Bild über mehrere Einstellungen hinweg nicht verändert.

Die große Rolle

Bhagchandani arrangiert wieder eine kleinere „Menschenmasse“ im Hintergrund. Ich stehe relativ weit vorne am Band und bekomme eine Aufgabe. Ich soll einen bestimmten Koffer vom Band nehmen und gehen. Fast eine Hauptrolle unter den Statisten.

Natürlich fühle ich mich geehrt, will aber gleichzeitig nichts falsch machen. Immer wieder nehme ich den Koffer vom Band und gehe. Immer wieder geht es zurück auf Position. Dann kommt es zum Dilemma: Ich schiebe einen Koffer mit einer Hand zurück auf das Gepäckband. Er war kurz davor zu fallen. Dann erst greife ich meinen. Im Weggehen mache ich mir Gedanken: „Habe ich die Szene versaut?“

Ich hadere mit meiner Entscheidung. Doch dann die Erlösung: Die Szene ist im Kasten. Für mich und den Großteil der Statisten ist der Dreh vorbei. Die Crew liegt perfekt im Zeitplan. „Ich bin ein bisschen überwältigt, wie gut das geklappt hat“, sagt Bhagchandani später.

Bis der Film fertig ist, wird aber noch viel Zeit vergehen. „Der Dreh ist maximal sechs bis zehn Prozent der Arbeit“, sagt von Alberti. Schnitt, Farbkorrektur und visuelle Effekte werden noch bis circa November andauern. Dann wollen die jungen Filmemacher auf verschiedene Film-Festivals gehen und vielleicht den ein oder anderen Preis absahnen. Vielleicht werde ich dann mich und meinen Koffer auf der Leinwand bewundern können.