Aus der Uferparkgestaltung ist mittlerweile die Uferpromenadengestaltung geworden. Und selbst am kärglichen Rest nagen die Protagonisten, vor allem Ratsmitglieder. So kündigte Philipp Fuhrmann vom Netzwerk Friedrichshafen bereits an, das Thema im Kommunalwahlkampf zu behandeln. Bleibt mit Spannung zu erwarten, was die Umfrage ergeben hat, die Erster Bürgermeister Fabian Müller im PBU erwähnte. Die sei repräsentativ und zeige die Bürger-Meinung zum Thema.

Kommt doch kein Seezugang?

Und jetzt mal inhaltlich: Die Schaffung eines Seezugangs mit Sitzstufen war mal zentraler Bestandteil der Neugestaltung. Darüber streiten jetzt die Fraktionen. Fuhrmann will die Mauer stehen lassen, Seezugänge habe man genug. Das habe eine Österreicherin ihm geflüstert. Ob das jetzt das Maß der Dinge ist? Die Grünen wollen den Seezugang, wenn auch nicht alle. Sie wollen aber auf jeden Fall die Bäume an der Promenade schützen. Regine Ankermann (Grüne) will nur die Freitreppe verbreitern, stößt damit aber auf Contra in der eigenen Fraktion. Denn genau an der Treppe ist die Flachwasserzone weit mehr betroffen, als beim Gondelhafens, wo die Sitzstufen gebaut werden sollen. Ob am Ende des Tages wirklich mehr passiert, als nur die ohnehin nötige Sanierung der Mole des Gondelhafens? Wird das gar ein Schildbürgerstreich? Die ganze Geschichte gibt es HIER zu lesen.

Im Ton vergriffen

Fabian Müller und Philipp Fuhrmann hatten noch den ein oder anderen Disput in der Sitzung, den Vogel aber schoss der Erste Bürgermeister beim Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ ab. Fuhrmann hatte den Bürgersteiges beim ehemaligen Trapp-Gelände in der Friedrichstraße als „Gehweg-Vorhölle“ bezeichnet. Und Müller platzte darauf der Kragen. Man solle auf die Wortwahl achten, schickte er deutlich, laut und vehement an die Adresse Fuhrmanns. Uns gehe es gut, den Begriff Vorhölle zu nutzen, sei maßlos übertrieben. Ja, bei der Wortwahl sollte man aufpassen, nicht nur in den sozialen Medien, da hat der Bürgermeister grundsätzlich Recht. Fuhrmann aber nutzte die „Gehweg-Vorhölle“ eher humorvoll und keineswegs als Keule gegen wen auch immer. Ein Sitzungsleiter sollte neben Wortwahl auch auf Lautstärke und Ton achten. Auf den Zuschauerrängen rief seine Zurechtweisung ein Raunen hervor.

KI oder echtes Personal?

Um ihr Profil als Arbeitgeberin zu schärfen und neue Mitarbeiter zu gewinnen, hat die Stadt eine Image-Kampagne gestartet, die Teamgeist in den Fokus stellt. Klingt gut, die künstlerische Umsetzung hat bei den Spießgesellen allerdings für gewisses Stirnrunzeln gesorgt. Einerseits mag es ziemlich hip sein, mithilfe von KI Bilder im Stil großer Künstler gestalten zu lassen. Andererseits ist es aber auch irgendwie bizarr, um echte Menschen für echte Teams zu werben, dabei keine echten Menschen und keine echten Teams zu zeigen und bei der Gestaltung der Motive nicht auf menschliche, sondern künstliche Intelligenz zurückzugreifen. Aber vielleicht sind wir ja auch einfach nur zu alt, um das zu verstehen. Oder sucht die Stadt am Ende gar keine menschliche, sondern künstliche Verstärkung.

