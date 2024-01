Die Tiebreak-Spezialisten der 2. Bundesliga Süd reisen an

Nach einer vierwöchigen Ligapause greifen die Volley Youngstars vom Bundesstützpunkt Friedrichshafen am Wochenende wieder ins Spielgeschehen ein. In der Spacetech-Arena gastiert am Samstag um 16 Uhr der SV Schwaig. Einen Livestream gibt es bei sportdeutschland.tv.

Im Januar haben mit Maximilian Eckhardt (17 Jahre), Niklas Kluge (17), David Markovic (18), Mykyta Shapovalov (19) und Christopher Oberglock (16) gleich fünf Youngstars Geburtstag und werden ein Jahr älter. Das ändert nichts an der Tatsache, dass die Jungs vom Bundesstützpunkt mit dem jüngsten Team in der 2. Bundesliga Süd antreten und die Gegner allesamt erfahrener sind. So auch der SV Schwaig, der alle sechs Fünf-Satz-Spiele am Ende für sich entschied. Auch die Youngstars unterlagen im Hinspiel im Tiebreak.

Häfler sind seit 2. Januar im Trainingsbetrieb

Während Schwaig vergangenes Wochenende mit einem 3:2-Erfolg gegen Leipzig siegreich in die Rückrunde einstieg, hatten die Häfler noch spielfrei. „Wir haben seit dem 2. Januar fleißig gearbeitet und einige Jungs waren mit dem BaWü-Kader unterwegs“, sagt Youngstars-Trainer Adrian Pfleghar.

Der TSV Mimmenhausen, der am vergangenen Samstag mit 2:3 (25:15, 20:25, 21:25, 25:19, 13:15) bei den Blue Volleys Gotha unterlag, empfängt Schwaig am Sonntag um 16 Uhr im Bildungszentrum Salem.