Man möge der „neuen“ Friedrichstraße eine Chance geben. Das hören wir immer wieder. Man möge das bitte den Autofahrern erzählen, die seit Wiederinbetriebnahme der Ampeln froh wären, sie könnten dort mit Tempo 20 fahren. Und den Radlern, die jetzt viermal so lange brauchen wie vorher, dafür aber zwischen Bussen und Lastern eingeklemmt sind. Und den Fußgängern, die von genervten Radlern über den Gehweg gescheucht werden. Eine Chance geben? Gern. Sollte halt irgendwann mal irgendwas Gutes an der Stelle zu beobachten sein.

Volleyball–Champions–League ohne den VfB Friedrichshafen? Das gab’s noch nie. Bis jetzt. Die fehlende Halle und klamme Kassen bewirken, was die Mannschaft sportlich immer abgewendet hat. Betriebswirtschaftlich ist der Schritt absolut nachvollziehbar, sportlich ist es eine mittlere Katastrophe. Wird der Umstand zum Dauerzustand, dann wird es sehr sehr schwer, Topspieler an den Bodensee zu locken. Lauter kann der Warnschuss für alle, die es mit dem Volleyball halten, nicht mehr knallen.

Wobei man sich schon wundern darf über die Prinzipienreiter im europäischen Volleyballverband CEV. 300 Zuschauer in der 6000–Mann–Halle in Neu–Ulm sind okay, 1000 in der Bodensee–Airport–Arena zu wenig? Wir verstehen schon, dass die Funktionäre nicht wollen, dass die Champions League irgendwann in Dorfturnhallen läuft. Bei einem Verein, der seit Beginn des Wettbewerbs immer dabei war, der wegen seines professionellen Umfelds von vielen lange Zeit als vorbildhaft bezeichnet worden ist und der ja ohne eigenes Zutun in dieser misslichen (Hallen-)Lage ist, hätte man sich aber schon etwas mehr Entgegenkommen vorstellen können.

Recht chaotisch ist es am Sonntag nach dem Feuerwerk am Stadtbahnhof zugegangen. Und das trotz Verstärkerfahrten und Sonderfahrplänen. Aber dass Werkstatt–Mitarbeiter der RAB als Busfahrer eingesprungen sind, um dem Fahrgastandrang Herr zu werden, kann man schon mal positiv hervorheben. Trotzdem: Hundertprozentig rund lief das nicht — und auch in den Jahren zuvor nie. Das geht sicher noch besser.

Besser, oder eher schneller, hätte man vielleicht auch das Strandbad wieder aufmachen können. Dass sich dort am Wochenende — mit Seehasenfest und extrem heißen Temperaturen — niemand abkühlen konnte, ist ärgerlich. Allerdings war das Timing schon schwierig: überall in der Stadt Sturmschäden und ein riesiges Festgelände, das gesichert werden muss. Da galt es einfach, Prioritäten zu setzen.

Wer jetzt allerdings denkt, der Gemeinderat hätte in Sachen Uferparkgestaltung Prioritäten gesetzt, nur weil der Rat am Mittwoch die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen hat, der irrt gewaltig. Der Beschluss sagt nur, dass ein Bebauungsplan aufgestellt werden soll. Wie der letztlich aussieht, also wie das Ufer gestaltet werden soll, ob es eine Brücke am Gondelhafen geben soll oder ob Mauer stehen bleiben und das Geländer das Ufer weiter versperren soll, das wird alles irgendwann entschieden. Die Spießgesellen haben eine Meinung. Die Losung kennen nicht nur Geschichtsbeflissene: „Die Mauer muss weg.“