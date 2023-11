Die SPD Kluftern feiert ihr 50-jähriges Bestehen

Den Ortsverein Kluftern der SPD gibt es seit 50 Jahren. Das haben die Sozialdemokraten jüngst mit einem traditionellen Kegeln im Gasthaus Gehrenbergblick gefeiert, wie sie in einer Pressemitteilung schreiben. Dort, im Gasthaus Gehrenbergblick, ist der Ortsverein am 1. Februar 1973 auch gegründet worden.

„Danke auch an all jene, die sich als Freunde der Klufterner SPD in den vergangen Jahrzehnten auch ohne Parteimitgliedschaft mit unserem Weg zum Erhalt der Ortschaft identifizieren konnten und sich mit uns zur Wahl in den Ortschaftsrat aufgestellt haben“, schreibt die SPD Kluftern in der Mitteilung. Diese breite Unterstützung habe geholfen, vieles im Ort anzustoßen und umzusetzen. „Das ging vom Ausbau der Kindergärten und der Schule, über den Umbau und der Verkehrsberuhigung der Ortsdurchfahrt statt des Baus einer Autobahn am Ortsrand, dem Hallenneubau, dem Umwelt- und Naturschutz und vielem mehr“, heißt es in der Mitteilung.

Bei der Feier konnte die SPD mit Wolfgang Tröder den ersten Vorsitzenden des Ortsvereins sowie mit Wolfgang Sigg und Heinz Wunderwald zwei der Gründungsmitglieder begrüßen. Mit Jubiläumsgeschenken waren laut Mitteilung auch Genossinnen und Genossen aus Ailingen und Friedrichshafen gekommen. „Zahlreiche Gäste, darunter Ortsvorsteher Michael Nachbaur, trugen zu einem runden, festlichen und unterhaltsamen Abend bei“, schreibt die SPD Kluftern.

Besonders geehrt wurde laut Mitteilung Bernd Caesar, Mitglied der SPD seit 40 Jahren. Sein großes Engagement und seine vielen Ideen, aber vor allem sein Durchhaltevermögen und seine Beharrlichkeit hätten Kluftern viele Veränderung zum Besseren gebracht, schreiben die Sozialdemokraten.