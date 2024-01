75 Jahre Häfler Fasnet - die närrische Jahreszeit, die in diesem Jahr nur bis zum 14. Februar dauert, wird als Jubiläumsjahr gefeiert. Zwar gibt es die Fasnet als solche bereits viel länger, mit der Gründung des Narrenvereins Friedrichshafen am 5. März 1949 wurde jedoch der erste Narrenverein nach dem Krieg gegründet, der später in „Verein zur Pflege des Volkstums Friedrichshafen“ umbenannt wurde.

Die Hauptfigur des 1949 aus der Taufe gehobenen Vereins war der Seegockel, noch heute Namensgeber der Zunft. Der Gründungsort lag in Hofen, mit Vereinsgründung durch Wilhelm Bulmer, Heiner Oberle, Paul Waggershauser, Klara Mangold und Karl Scheffold wurden auch die Buchhorn Hexen unter Josef Feuerstein gegründet. Die Hexen feiern in diesem Jahr ebenfalls ihr Gründungsjubiläum. Die Geschichte der Häfler Fasnet umreißt der Verein zur Pflege des Volkstums Friedrichshafen auf seiner Internetseite (www.vpvfn.de/ueber-uns/historie/).

Die Geschichte der Fasnet

Die Fasnetsbräuche reichen zurück bis ins Mittelalter. Über deren Herkunft streiten sich die Fachleute. Während viele Narren selbst der Meinung sind, dass mit der Fasnet die Geister des Winters vertrieben werden sollen, und dieser Brauch auf heidnische Gewohnheiten zurückgeht, sind sich Historiker und Volkskundler einig, dass es sich bei der Fasnet - oder Karneval - um ein christliches Fest handelt, das den Beginn der Fastenzeit einläutet. Fasnet im Sinne von „die Nacht vor der Fastenzeit“ - oder, um beim Begriff Karneval zu bleiben - „carnevale“ als Kurzform des lateinischen „carnislevamen“, was „Fleischwegnahme“ bedeutet.

Der erste Verein nach dem Krieg

Auch in Friedrichshafen reicht die Geschichte der Fasnets-Bräuche bis ins Mittelalter zurück. Ein Verein, der die Fasnet in Friedrichshafen organisiert, wurde erstmals aber erst im Jahr 1852 genannt. 1861 gab es mit den Bachfischern den ersten Narrenverein in Fischbach. Und der erste Fasnets-Umzug zog am 16. Februar 1863 aus der Altstadt zur Neustadt, das ist Hofen gewesen. Durch die Kriege lösten sich die Vereine allerdings wieder auf.

Das Jubiläum, das die Seegockel in diesem Jahr feiern, bezieht sich auf die Vereinsgründung 1949 und soll von einigen Veranstaltungen begleitet werden.

Den Auftakt macht dabei bereits am 3. Februar der Bürgerball im Graf-Zeppelin-Haus um 19.30 Uhr unter dem Motto „Circus Gockelini“. Am gleichen Tag findet in Fischbach der Fischbacher Samstag statt, nachmittags mit dem Aufstellen des Narrenbaumes und einem Umzug.

Schon eine Woche später startet mit der Hexentaufe am Mittwoch, 7. Februar, in Hofen auf dem Platz rund um den Hexenbrunnen das Jubiläumswochenende. Mit der Taufe werden nach altem Ritus die Täuflinge, die Neumitglieder der Hexen, begrüßt.

Mit dem Gumpigen geht es los

Einen Tag später findet am gumpigen Donnerstag, 8. Februar, der Rathaus-Sturm statt. Das Freundschaftstreffen des ANR (Alemannischer Narrenring) bestimmt den Freitag, 9. Februar. Bei dieser Veranstaltung sind Vertreterinnen und Vertreter befreundeter Zünfte eingeladen sowie Freunde des Vereins. Das gleiche gilt für den Brauchtumsabend im Graf-Zeppelin-Haus an diesem Tag, der ebenfalls für geladene Gäste gedacht ist. Bei dieser Veranstaltung werden die Hexen auch ihr Jubiläum feiern.

Ganz anders und für - so hoffen die Häfler Narren - viele Zuschauerinnen und Zuschauer soll dann der große Narrensprung am Samstag, 10. Februar, vonstatten gehen. Hier erwarten die Seegockel nicht nur viele Zünfte, die mit ihren Maskengruppen teilnehmen, sondern auch viele Gäste am Straßenrand. Der Aschermittwoch wird die Fasnet dann beenden, nicht aber das Jubiläumsjahr des Vereins zur Pflege des Volkstums Friedrichshafen.

Auch nach der Fasnet wird gefeiert

Präsident Karl Haller hat noch einige Veranstaltungen im Plan, die er mit Mitgliedern des Vereins, den einzelnen Abteilungen und Gruppen vorbereitet hat. So wird die Gockelwerkstatt, das Vereinsheim, das in den zurückliegenden Monaten renoviert und mit modernster Veranstaltungstechnik ausgestattet wurde, der Öffentlichkeit vorgestellt. Am 9. Juni wird es dort einen Tag der offenen Tür geben, bei dem der Verein dieses Haus und sich selbst vorstellen will.

Da neben der Narrenzunft und dem Elferrat auch der Fanfarenzug Graf-Zeppelin (FGZ) sowie die Bürgergarde Bestandteile des Vereins sind, werden auch diese Abteilungen das Jubiläum feiern.

Am 22. Juni wird die Bürgergarde an der Uferstraße einen „Tag der Bürgergarde“ bieten und im Herbst lädt der FGZ zu einem Konzert der Fanfarenzüge ein. Nähere Details werden dazu noch bekannt gegeben. Das Weinfest des Elferrates im Schloss Friedrichshafen am 3. Oktober wird das Jubiläumsjahr schließlich abschließen.