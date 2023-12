Seit Mai 2023 hat die Schwäbische Zeitung in Friedrichshafen ein neues Zuhause. Redaktion und Verlag der Schwäbischen sind von der Schanzstraße in die Eugenstraße 75 gezogen. Hier befand sich am Kreisverkehr bei der Sparkasse Bodensee die Alte Zeppelin-Apotheke.

Der Geschäftsführer der Schwäbischen Zeitung Friedrichshafen, Andreas Querbach, bezeichnet die neue Heimstatt als „echtes Schmuckkästchen“ und freute sich, dass die Pläne, die ihren Anfang beim Neujahrsempfang der Stadt Friedrichshafen 2018 genommen hatten, bis heute umgesetzt werden und zu einem solch sehenswerten Projekt werden konnten.

Engagement für die Zeitung

Für Oberbürgermeister Andreas Brand ist der Umzug Anlass für die Aussage, dass sich nur wenige Unternehmer derart klar zur Zeitung bekennen würden, wie das der Herausgeber der Schwäbischen Zeitung, Andreas Gessler, tue.

Die Schwäbische Zeitung genießt laut OB in Friedrichshafen einen Stellenwert, für den manch andere Zeitungshäuser in deutschen Großstädten dankbar wären.