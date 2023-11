Die Pauschalurlauber-Endstufe ist erreicht

Früher war Urlaub immer auch ein bisschen Abenteuer. Ab in ein mir unbekanntes Land ‐ und dann einfach treiben lassen und abwarten, was sich unterwegs ergibt. All-inclusive-Pauschalurlaub? Nein danke. Allein beim Gedanken daran stellten sich mir die Nackenhaare auf. Das war früher.

Mittlerweile habe ich zwei Kinder, zehn und sieben Jahre alt ‐ und festgestellt, dass so ein Rundum-sorglos-Paket durchaus Vorteile haben kann. Mini-Club und Mini-Disco finden die Kurzen ziemlich cool. Und ihre hungrigen Mäuler zu stopfen, fällt am Mega-Büffet im Hotel meist auch geringfügig leichter als in der Garküche am Straßenrand im kambodschanischen Nirgendwo.

Dass einem in so einem Urlaub wirklich alles abgenommen wird, kann allerdings dazu führen, dass man ein bisschen matschig in der Birne wird. Selbst die kleinsten Herausforderungen können dann zu einem unüberwindlichen Hindernis heranwachsen.

Die Pauschalurlauber-Endstufe erreicht hat zweifellos jener Typ, der jüngst auf einer griechischen Insel in tropfnasser Badehose gemütlich an einem fast vollbesetzten wartenden Bus vorbeischlenderte, um an der Hotelrezeption seine Zimmerkarte verlängern zu lassen. Die war bereits deaktiviert. Das Gepäck der ganzen Familie befand sich allerdings noch im Zimmer. Und war auch erst zur Hälfte gepackt.

Der vom Reiseveranstalter organisierte Bus zum Flughafen sollte schließlich erst in zweieinhalb Stunden abfahren. Oder war es etwa das Flugzeug, das in zweieinhalb Stunden abheben sollte? Moment, das würde ja heißen, dass der vor dem Hotel wartende Bus...