Die nächsten drei Punkte für den VfB Friedrichshafen

Der VfB Friedrichshafen ist am Freitagabend vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz der Volleyball-Bundesliga gesprungen. Zu Hause besiegten die Häfler den ASV Dachau mit 3:0 (25:22, 25:20, 29:27) - es war der sechste Sieg in Serie. Allerdings präsentierten sich die Gastgeber wenig glanzvoll. „Wir haben zu passiv gespielt, haben erwartet, dass sie alle Punkte für uns machen“, sagte VfB-Trainer Mark Lebedew. Letztlich seien es gute Aufschlagserien von Severi Savonsalmi im ersten Satz und von Tim Peter im zweiten und dritten Satz gewesen, die den Unterschied gemacht haben.

Restlos ausverkauft meldete der VfB Friedrichshafen etwa zwei Stunden vor Start der Partie. In der Spacetech-Arena sind das dann rund 1000 Zuschauer, die das Duell zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem Aufsteiger sehen wollten. Schon alleine aus der Historie der Clubs ergab sich die Rollenverteilung. Aber auch die Aktualität sprach klar für Friedrichshafen, denn die Gastgeber haben die vergangenen fünf Bundesligaspiele gewonnen. Identisch lang war die Serie von Dachau - der ASV reiste mit fünf Pleiten in Folge an.

Am Anfang fehlt der Fokus

Umso überraschender verlief der Beginn der Partie. Als es 7:3 für die Bayern stand, sah sich Lebedew gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. Das brachte erst einmal nichts, der Aufsteiger lag den halben ersten Satz vorne. „Vielleicht waren wir noch nicht fokussiert nach den Familienfesten“, meinte Lebedew. Friedrichshafen benötigte Zeit, um in den Rhythmus zu kommen - möglicherweise lag das an den Veränderungen, die es im Vergleich zum 3:1 gegen den TSV Haching München gab. Zuspieler Aleksa Batak, der zum MVP gewählt wurde, und Diagonalangreifer Michal Superlak kehrten bei den Häflern in die Anfangsformation zurück. Sergio Carrillo und Simon Tabermann Uhrenholt mussten dafür weichen.

Superlak benötigte etwas länger, um auf Betriebstemperatur zu kommen, doch noch rechtzeitig brachte er seine Angriffsstärke auf das Feld. Der 30-jährige Pole wuchtete die Bälle zum 21:21 und 22:21 rüber. Lebedew wechselte zum Schluss Savonsalmi für Marcus Böhme ein und dank der Aufschlagserie des Finnen baute der VfB seinen Vorsprung auf 24:22 aus. José Israel Masso Alvarez sorgte mit der Hilfe des Netzes für das entscheidende 25:22.

Es lief also dann doch nach Plan für den VfB - trotz der Startschwierigkeiten. Die Moral der Dachauer war damit jedoch noch nicht gebrochen. Patrick Steuerwald, der Ex-VfB-Co-Trainer erhielt einen warmen Empfang in Friedrichshafen, hatte sein Team augenscheinlich gut auf die Partie vorbereitet. Mit der Siegesserie im Rücken und dem Erfahrungsvorteil zogen die Gastgeber das Spiel dennoch immer wieder auf ihre Seite. Luft nach oben hatte bei seinen Angriffsaktionen noch Jan Fornal: Der sehr engagierte, aber wenig überzeugende Pole verwertete am Freitagabend lediglich 36,84 Prozent seiner Chancen (7 aus 19). Aber das hinderte das Lebedew-Team nicht am zweiten Satzsieg des Tages. Ein Aufschlagfehler von Tobias Besenböck bedeutete das 25:20 für Friedrichshafen.

Simon Kohn gibt sein Comeback

Über weite Strecken des Durchgangs führten die Häfler Volleyballer komfortabel. Lebedew - er coachte wegen der Schulteroperation zum nun schon dritten Mal mit Poloshirt und Armschlinge - nutzte das für ein paar Wechsel. Uhrenholt, Carrillo und auch der wiedergenesene Simon Kohn durften etwas mitspielen. Im dritten Satz schickte der Cheftrainer dann aber wieder seine Anfangsformation ins Rennen. Dachau steckte nie auf, tat alles, um zumindest einen Satz für sich zu entscheiden. Beim Stand von 14:12 für die Gäste brachte frische Energie von der Bank. Uhrenholt ersetzte Superlak - der 19-jährige Däne machte es vernünftig, wenngleich er die Effizienz aus dem Unterhaching-Spiel mit einer Quote von 42,86 Prozent nicht halten konnte. Insgesamt streuten die Häfler mehr Fehler als in den Vorwochen ein. Das erlaubte den Bayern, den dritten Satz bis zum Ende spannend gestalten. Ein Ausrutscher auf Dachauer Seite verhinderte eine Rettungsaktion - das bedeutete das 29:27 für den VfB und den 3:0-Endstand in der Partie.

Für Friedrichshafen geht es mit einem weiteren Heimspiel gegen einen Aufsteiger weiter. Nach dem Jahreswechsel empfangen die Häfler in der Spacetech-Arena am Dienstag, 2. Januar, 20 Uhr die FT 1844 Freiburg. Es sind noch Tickets unter zuhause-aufschlagen.de verfügbar.