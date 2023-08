In der Kolumne „Übrigens“ der Schwäbischen Zeitung Friedrichshafen geht es unter anderem um persönliche Beobachtungen im Alltag. In DIESEM „Übrigens“ hatte Ralf Schäfer klare Worte gefunden - und viel Reaktionen erhalten.

Das passiert nicht oft. Nachdem der Text über Lea und das Benehmen der „Dame“ erschienen ist, ging dieser viral. Die hatte sich auf dem Kulturufer über die Art aufgeregt, wie Lea, unsere Tochter mit Behinderung, isst. Wir haben zahlreiche Kommentare auf Facebook erhalten, freundliche E–Mails und aufbauende Worte und viel Rückmeldungen über die „Schwäbische Zeitung“. Danke dafür.

Für mich ist das der Beweis, dass diese Situationen die Ausnahme sind. Es gab sie immer schon und es wird sie wohl auch immer geben: Menschen, deren Meinungen in den Köpfen festsitzen, in Zement gegossen sind und für unwiderruflich eine große Handvoll grauer Zellen belegen. Der Schlagbohrer, der in der Lage wäre, in den Betonköpfen festgefahrene Vorurteile aufzubröseln, ist noch nicht erfunden.

Deshalb, und weil Lea sich keinen Deut um solche Äußerungen schert, bin ich in der Lage, direkt darauf zu reagieren.

Es gibt immer wieder Probleme

Schwierig wird es, wenn Kinder solche inhaltlich ablehnenden Worte verstehen. Allein zwei Kommentare auf Facebook sollten nachdenklich stimmen. Die, dass ein junges Mädchen sich ihrer Behinderung bewusst ist und damit zu kämpfen hat, wenn andere Menschen sich abwenden, und die der Gruppe, die sich bei einem Schiffsausflug hässliche Kommentare anhören musste.

Ich hoffe, dass bei den jungen Menschen mit Handicap keine unliebsamen Erinnerungen zurückbleiben und sich nichts in den Köpfen festsetzt.

Einfach ignorieren

Mein Tipp: schenkt Menschen mit sozialer und emotionaler Inkompetenz keine Beachtung. Seht die Menschen, die Euch feiern, die das Leben mit Euch gestalten, Euch trösten, liebhaben und auch mal mit Euch streiten. So, wie sich das in funktionieren Gesellschaften gehört. Denn diese Menschen sind eindeutig in der Mehrzahl.