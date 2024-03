Bildgewaltige Hommage an die Belle Époque: Die Galerie Kunsthaus Caserne zeigt im April in der Ausstellung „Die Lust am Schönen“ die Arbeiten des freischaffenden Fotografen Günther Henry Schulze aus Friedrichshafen. Die Vernissage ist am Freitag, 5. April, um 19 Uhr. Brigitte Meßmer vom Galeriekreis begrüßt die Besucher, zur Einführung spricht der Journalist Harald Ruppert.

Die Freude am schönen Bild steht im Mittelpunkt der Ausstellung von Günther Henry Schulze. Der Fotograf möchte Besucherinnen und Besucher in eine andere Zeit entführen, die Belle Époche. In dieser Periode des Friedens zwischen etwa 1870 bis 1914 erlebte Europa einen großen wirtschaftlichen und technischen Fortschritt. Bahnbrechende Erfindungen, wie Eisenbahn, Flugzeuge und die Fotografie veränderten die Gesellschaft. Die Aufteilung der Welt war in vollem Gange. Nicht für alle war es eine gute Zeit.

Die Ähnlichkeit mit unserer heutigen Wirklichkeit ist dabei deutlich. Die Versprechen auf eine neue heile Welt durch Technik und Künstliche Intelligenz, der sprunghafte Anstieg der Superreichen und eine aggressive Politik imperialer Mächte spalten die Gesellschaften. Dennoch stellt der Fotograf Günther Henry Schulze das Schöne ins Zentrum seiner Ausstellung.

Seine meist großformatigen und farbigen Fotografien präsentiert er so, wie es damals in den Salons des Bürgertums en vogue war. Dem Betrachter zeigen sich Grundmotive bekannter Maler und Figuren der Antike, welche ausgestattet sind mit Requisiten der Gegenwart. Mit einem Hauch von Pathos und in goldenen Rahmen wird eine schöne heile Welt vorgegaukelt.

Die Aufnahmen entstanden alle im eigenen Studio und wurden konzeptionell arrangiert. Nach genauen Vorgaben und Skizzen entwirft Schulze die Motive und behält damit die Kontrolle über die gesamte Aufnahme. Dabei kommt es ihn auf das kleinste Detail und jede Nuance an. Die weiblichen Modelle sind fast ausschließlich Frauen aus seinem Umfeld.

Bei den teilweise zart erotischen Aufnahmen verzichtet der Fotograf auf professionelles Posing. Durch sensibles Führen entwickelt er eine Stimmung, in welcher der entscheidende Moment zwischen Körper- und Gesichtsausdruck mit der Idee des Fotografen übereinstimmt. Dadurch entstehen Werke von großer Natürlichkeit, die stimmungsvoll und vertraut wirken.

Die Themen und Sehweisen seiner Foto-Arbeiten entlehnt der Fotograf alten Meistern. Diese dienen ihm als Quelle der Inspiration. Die Auseinandersetzung mit den sich wandelnden technischen Möglichkeiten der Fotografie und der digitalen Bearbeitung sind überdies Triebkräfte, die Günther Henry Schulze in seiner künstlerischen Fotografie beeinflussen.