Die Linke lädt zu Kaffee und Kuchen ein

Um Menschen zu helfen, die finanzielle weniger gut dastehen, will die Linke im Bodenseekreis am driten Adventssonntag, 17. Dezember, ab 10 Uhr vor dem Stadtbahnhof Friedrichshafen zu einem heißen Kaffee oder Tee und einem Stück Kuchen oder Lebkuchen und Gesprächen einladen.

„Ab 10 Uhr sind wir vor dem Bahnhof und wollen den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, dass wir für die Sorgen der Menschen da sind“, so Sander Frank, der Vorsitzende der Linken im Bodenseekreis und Mitglied im Gemeinderat in Friedrichshafen. Vor allem die Streitigkeiten innerhalb der Partei haben die Schlagzeilen in den letzten Monaten dominiert. „Wir wollen nun zeigen, dass die Linke im Bodenseekreis aktiv ist und wir weiterhin für alle Menschen da sind und kämpfen“, betont das Kreisvorstandsmitglied Hatice Cetin.

Die Folgen von Corona-Pandemie und Inflation sorgen laut der Linken dafür, dass die rechtsextreme AfD enormen Zulauf im Land bekommt. Dagegen wollen wir aufstehen. Und die Fehler der Ampel-Politik befeuern die Politikverdrossenheit weiter. „Erst am Mitwoch hat die Ampel die nächsten Teuerungen angekündigt. Für Menschen, die jeden Cent umdrehen müssen, ist das eine Katastrophe. Sie leiden besonders unter dem Konsumdruck in der Vorweihnachtszeit und können sich kaum Weihnachtsgeschenke für ihre Kinder leisten. Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt ist da sowieso nicht drin. Für diese Menschen wollen wir da sein und ihnen eine kleine Freude machen“, so Frank.