„Die Linke“ bittet zu Tee und Gesprächen

Am vergangenen Sonntag haben die Mitglieder des Kreisverbandes der Linken im Bodenseekreis anlässlich des 3. Advents einen Versorgungsstand am Stadtbahnhof Friedrichshafen organisiert, bei dem kostenfreier Tee, Kaffee und Kuchen ausgegeben wurden. Der Versorgungsstand fand dieses Jahr zum zweiten Mal in der Adventszeit statt. Etwa 120 Besucher nahmen einer Pressemitteilung der Partei zufolge das Angebot an und folgten der Einladung. „Der Erfolg der Aktion freut uns einerseits, zeigt aber auch andererseits, dass die soziale Schieflage im Land größer wird“, so Sander Frank, Kreisvorstandsvorsitzender und Stadtrat im Gemeinderat Friedrichshafen. „Weihnachten ist inzwischen für viele zu einem teuren oder gar unerschwinglichen Luxus geworden“, so Frank weiter.

Der Bedarf zeige, dass soziale Einrichtungen wie die Tafel, Bahnhofsmission oder Einrichtungen für Senioren täglich einen wichtigen Beitrag leisten, um Armut und Altersarmut entgegenzuwirken. Dennoch dürfe die gemeinnützige Tätigkeit von Vereinen oder Verbänden nicht als selbstverständlich angesehen werden und entbinde die Politik von der Kommune bis zum Bund auch nicht aus ihrer Verantwortung, schreibt „Die Linke“ weiter. Gerade nach den Teuerungen und den weiteren Aufschlägen, die am Mittwoch der letzten Woche von den Spitzen der Ampel-Koalition verkündet wurden, würden die finanziellen Aussichten für viele Menschen noch schlechter. Viele Besucher berichteten über den Unmut mit der aktuellen Politik. Das Angebot zum Gespräch und Austausch mit Akiven der Lokalpolitik sei gerne angenommen worden, so der Kreisvorstand weiter.