Auf ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2022 hat die Kreisbaugenossenschaft Bodenseekreis (KBG) bei ihrer Mitgliederversammlung in Friedrichshafen zurückgeblickt. Wie der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Sigg vortrug, lag die Bilanzsumme weitgehend gleich bei 83,2 Millionen Euro.

Der Jahresüberschuss lag bei 2,5 Millionen, mit einem Bilanzgewinn nach Steuern und Rücklagen von 378.000 Euro, bei einer Mitgliederzahl von 1585.

Sigg ging auch auf die aktuellen Herausforderungen ein, darunter der Krieg, die Inflation und die insgesamt steigende Kosten ‐ besonders für Energie. Für 2022 habe man mit knapp sieben Prozent einen Höhepunkt bei der Inflation erreicht. Ein weiterer Faktor sei die Zinssteigerung, die sich von einem Prozent am Jahresanfang 2022 auf schließlich vier Prozent für Baukredite zum Jahresende belief.

Hier ist man leider im Sinkflug. Wolfgang Sigg

Noch höhere Steigerungsraten hätten die Baupreise betroffen. Statistische Werte haben laut Sigg eine Erhöhung von 16 Prozent verzeichnet. Im Vergleich sei der Baupreisindex viele Jahre zuvor stabil geblieben. Entsprechend hinterher sei man in Deutschland mit den geplanten Wohneinheiten.

„Hier ist man leider im Sinkflug“, bilanzierte der KBG-Chef, wobei 2022 in Deutschland noch rund 300.000 Wohnungen gebaut wurden, für 2023 rechne man mit allenfalls mit 250.000 neuen Wohnungen.

Für Friedrichshafen bedeute das: „Statt der Zielgröße von 350 bis 400 Wohnungen, sind im Schnitt nur 240 neue Wohneinheiten entstanden.“ Weitere Bremsfaktoren für Neubauten seien Lieferengpässe, Fachkräftemangel und erhöhte energetische Auflagen.

Dazu sei auch noch ein Sinken der Preise für Bestandsimmobilien zu verzeichnen, der sich noch beschleunige. Damit sei eine Entspannung des Mietwohnungsangebotes nicht in Sicht.

„Gesunde Zahlen“ im Jahr 2022

„2022 konnte wieder ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr abgeschlossen werden“, sagte Sigg hinsichtlich der Bilanzzahlen der KBG. Auf der Aktivseite der Bilanz sei ein Rückgang des Anlagevermögens um 874.000 Euro zu verzeichnen. Auf der Passivseite aber, so stellte Sigg dar, habe sich das Eigenkapital von 15 Millionen im Jahr 2000 auf 35 Millionen im Bilanzjahr 2022 erhöht.

Damit läge man mit eingerechnetem aktuellen Bilanzgewinn samt Eigenkapitalerhöhung um 2,5 Millionen im Bereich „gesunder Zahlen“. Das Eigenkapital zeige ein stetiges Wachstum, so habe man eine Rückstellung in Höhe von 62.000 Euro gebildet plus sonstige Rückstellungen mit 754.000 Euro.

Auf der Passivseite der Bilanz gebe es noch 45,24 Millionen Verbindlichkeiten, im Wesentlichen langfristige Darlehen, dazu noch 40,7 Millionen gegenüber Kreditinstituten.

Wärmepumpen sollen Gasheizungen ersetzen

Bei den zukünftigen Entwicklungen gab Sigg einen Ausblick auf die Vorhaben in der Friedrichshafener Grötzelstraße. Und: Künftig werde man sich erstmals nach Baden orientieren, mit 30 neuen preisgebundene Mietwohnungen, die in Salem entstehen sollen. Ebenso soll es in Meersburg bald einen Spatenstich für 24 Wohnungen in zwei Gebäuden mit gemeinsamer Tiefgarage geben.

Lage- und Objektplanungen gebe es ebenfalls für Tettnang bei zahlreichen Gebäuden in der Marien- und Loretostraße, die durch Neubauten ersetzt werden sollen. Gestartet werden solle mit der Marienstraße 24 bis 36. Als weiteren Punkt für die Zukunft sprach Sigg von Wärmepumpen, die künftig Gasheizungen ersetzen sollen.

Für die Zukunft, also das Jahr 2023, komme man um Mieterhöhungen nicht herum, die jeweils nach Mietspiegel und in moderater Höhe von 15 Prozent erfolgen würden. Zwei Prozent Dividende in Höhe von 44.124 Euro werden an die Mitglieder der KBG ausgeschüttet.