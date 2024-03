Endlich wieder IBO: Mit einem vollgepackten Programm startet die Häfler Traditionsmesse ab Mittwoch, 20. März, in ihr Jubiläumsjahr. Neben einem Blick zurück in die Historie der Messe, erwarten Besucher auch jede Menge Neuheiten. Wir geben einen Überblick - und bringen 75 Leserinnen und Leser gratis zur Messe.

Wie groß ist die Messe?

Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist die IBO wieder gewachsen, wie Projektleiterin Julia Graf berichtet. Mehr als 500 Aussteller, zehn Hallen und insgesamt 30 Prozent mehr Fläche gibt’s in diesem Jahr.

Video: Florian Peking Video: Florian Peking

Allein für die fürs Doppeljubiläum der IBO und der Messe Friedrichshafen, beide werden 75 Jahre alt, konzipierte Erlebniswelt in der Halle A2 stehen 1300 Quadratmeter bereit. Dort erwartet die Besucher laut Julia Graf eine interaktive „Zeitreise“ durch Vergangenheit und Gegenwart.

Was sind die Themenschwerpunkte?

„Die IBO setzt Impulse und liegt immer voll im Trend“, sagt Messe-Chef Klaus Wellmann. Die Verantwortlichen setzen dabei auf die bewährten Themen Reisen, Wohnen, Garten und Lifestyle.

„Die Gründung der IBO vor nunmehr 75 Jahren war der Urknall für das Messegeschäft in Friedrichshafen“, sagt Mess-Chef Klaus Wellmann. (Foto: Messe Friedrichshafen )

Geselligkeit und Erleben stünden im Vordergrund, berichtet Projektleiterin Julia Graf - zum Beispiel bei der Kreativ-Modenschau, Kochshows oder den beiden Grillwettbewerben. „Wir sind stolz darauf, in fast jedem Themenbereich frische Highlights präsentieren zu können“, sagt Julia Graf.

Wie kann ich Freikarten gewinnen? 75 Jahre IBO? Was wäre da angemessener, als 75 Leser der „Schwäbischen Zeitung“ gratis zur Häfler Traditionsmesse zu schicken. Wer eine Eintrittskarte gewinnen will, schreibt bis Freitag, 15. März, 12 Uhr, eine Mail mit Namen, Telefonnummer und Anschrift unter dem Stichwort „IBO“ an [email protected]

Welche Neuheiten gibt es?

Neu in diesem Jahr ist beispielsweise das „Camp Dorf“ in Halle A3. „Hier finden Besucher Inspirationen für den nächsten Camping-Trip“, berichtet Julia Graf. Fürs Trendthema Wohnmobile ist gleich eine ganze Halle reserviert.

Ebenfalls neugestaltet wurde die Koch-Bühne auf denen Köche des Fränkel-Kochstudios ihr Können zeigen. Und an zwei Tagen gibt es ein besonderes Abendprogramm: Kabarettist Christoph Sonntag tritt am Freitag, 22. März, auf, und am Samstag, 23. März, findet die Oktoberfest-Party Wiesnzauber statt.

Was ist für junge Menschen geboten?

Man wolle mit der IBO auch ein neues Publikum ansprechen, sagt die Projektleiterin. In der neuen Jugendhalle „IBO NextGen“ dreht sich deshalb alles um Themen rund um Pop- und Subkultur. Besonders im Vordergrund stehen dabei Gaming und E-Sport - also die Welt der Videospiele. Außerdem sind sogenannte Cosplayer vor Ort.

Das sind Menschen, die mit großer Leidenschaft Kostüme herstellen und tragen und damit Figuren aus Computerspielen oder Filmen darstellen. Teils kreieren die Cosplayer aber auch ihre ganz eigenen Charaktere.

Auch die politische Teilhabe von Jugendlichen spielt eine Rolle auf der IBO. Deshalb ist der Kreisjugendrat des Bodenseekreises vor Ort.

Was kostet der Eintritt?

Die IBO findet von Mittwoch, 20., bis Sonntag, 24. März, statt und hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Tageskarte ist online für 9,50 Euro erhältlich. Für Familien ist ein Familienticket online für 21 Euro erhältlich.

Wie komme ich zur Messe?

Wer nicht mit dem eigenen Auto fahren will, kommt per Bus schnell und bequem zur Messe. Der Stadtverkehr bietet wieder Sonderfahrten zur IBO an. Die Linie MX bringt Besucher an allen fünf Tagen zu den Messehallen. Eine weitere Fahrtmöglichkeit bietet die Stadtverkehrs-Linie 5.

Zur Wiesnzauber-Party am Samstag gibt es außerdem Fahrten bis in die Nacht hinein - die auch auf die Zuganschlüsse Richtung Ravensburg und Ulm ausgerichtet sind. Die genauen Fahrplanzeiten gibt es unter www.stadtverkehr-fn.de