Die Hitze zieht David List den Stecker

David List vom Lexware Mountainbike Team ist beim Mountainbike–Weltcup in Les Gets (Frankreich) an den Start gegangen. Am Ende musste der Fahrer des RSV Seerose Friedrichshafen der Hitze Tribut zollen.

„Die Bedingungen waren krass. Die Sonne hat brutal gestochen, es war ein Hitzerennen“, wird List in der Lexware–Mitteilung zitiert. Noch in den ersten vier Runden des Cross–Country–Rennens sei es ihm aber gut gegangen. „Ich hatte Anschluss an eine Gruppe, die um Rang 20 kämpfte. Ich bin kontrolliert gefahren und habe mich darauf verlassen, dass es mir, wie so oft, auch hintenraus im Rennen gut geht. Meistens kann ich das Tempo gut durchhalten oder noch einmal forcieren“, meint List. Allerdings war es diesmal anders. „Die letzten drei Runden wurden dann jedoch zu einem harten Kampf für mich. Es war eine Mischung aus Hitze und Energieverlust. Es hat mir den Stecker gezogen.“ Somit musste List sich im Eliterennen mit Rang 31 zufriedengeben.

List: Short Track eine „ziemlich sportliche Nummer“

Beim Short Track sprang für ihn Platz 22 heraus — mit diesem Resultat konnte er leben. „Ich bin aus der letzten Reihe gestartet. Anfangs ist es schwierig, Positionen gutzumachen, weil alle schnell fahren können und es keine großen Lücken gibt“, sagt List. „Nach der zweiten Runde bin ich Top–Ten–taugliche Rundenzeiten gefahren, was ein bisschen schade ist, wenn man von soweit hinten startet. Es war trotz 19 Uhr ein richtig warmes und staubiges Rennen. Aber alles wunderbar, es passt. Das Potenzial ist da.“ List bezeichnete das Rennen als „ziemlich sportliche Nummer, es wurde nicht taktisch gefahren, sondern es ging von Anfang bis Ende Vollzug durch.“

Insgesamt schnitt List ähnlich ab wie beim vorherigen Weltcup in Andorra, als er die Plätze 29 und 22 belegte. In einem Blogbeitrag auf dem Kanal seines Teams ließ der Student aus Freiburg diese Erfahrung nun noch einmal Revue passieren und sprach dabei ausführlich über seine besondere Herangehensweise. „Aufgrund des sehr hochgelegenen Rennorts in Andorra auf circa 2000 Metern entschied ich mich, so kurzfristig wie möglich anzureisen. Der Plan ist hervorragend aufgegangen“, betont List. Anreise und Vorbereitungen plante er mit seinem Trainer Fabian Neunstöcklin und mit ihm gemeinsam machte er sich auch auf den Weg nach Andorra. Beide flogen morgens von Basel nach Barcelona und fuhren dann mit ihrem gemieteten Fiat 500 nach Andorra. Nach drei Autostunden erreichten sie um 15.30 Uhr das Hotel, zwei Stunden und 45 Minuten vor dem Start des MTB–Weltcups.