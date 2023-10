Die Halbzeitforderung des Trainers umgesetzt

Die Bezirksliga-Handballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach haben vor den eigenen Fans in der Häfler Bodenseesporthalle doppelt gepunktet. Leichte Anlaufschwierigkeiten begleiteten den dritten Saisonerfolg, doch unter dem Strich gewann Friedrichshafen-Fischbach deutlich mit 28:18 (15:10) gegen den HCL Vogt.

In der 16. Minute kam Isabelle Bischoff im Trikot des HCL Vogt in einem Zweikampf zu spät und wurde mit einer Zwei-Minuten-Strafe auf die Bank geschickt. Zu diesem Zeitpunkt stand es am frühen Samstagabend zwischen den Häflerinnen und den Vogterinnen 6:6-Unentschieden. Folge und Nachwirkung dieser Überzahlsituation für die Mannschaft des bis dahin immer wieder vor sich hin schimpfenden HSG-Trainers Alex Stehle war eine 8:6-Führung für sein Team. Dieser kleine Vorsprung bewegte den Vogter Coach Michael Link zu einer Auszeit. Fortan steigerte sich Friedrichshafen-Fischbach in allen Mannschaftsteilen. In den letzten fünf Minuten sorgte die HSG mit vier Treffern am Stück für einen deutlichen 28:18-Erfolg gegen die HCL-Frauen, bei denen Torfrau Nathalie Heymann inzwischen ins Feld rotiert war und zwischen den Pfosten Platz für Vanessa Lein gemacht hatte.

„Man hat gemerkt, dass wir noch nicht richtig eingespielt sind, da wir immer noch eine hohe Fluktuation im Kader haben“, sagte Link. „Aufgrund der wöchentlichen Wechsel im Kader sind auch wir nach wie vor nicht richtig eingespielt. Aber dafür haben es meine Mädels extrem gut gemacht, obwohl wir erneut etwas gebraucht haben. Am Ende sind es die zehn Tore Vorsprung geworden, die ich in der Pause gefordert habe“, bilanzierte Stehle. Für die HSG Friedrichshafen-Fischbach spielten: Weber-Amann, Hummel (Tor); Richter (8 Tore, 3 Siebenmeter/3 Tore), Nothelfer (4), J. Heina (4), Feßler (3, 1/0), Wildner (3), Rist (3, 1/1), Amann (1), Kordes (1), Heim (1), Brunner.

Ailingen-Tannau legt nach Derbysieg nach

Die HSG hat am Wochenende ebenso spielfrei wie die SG Ailingen-Tannau, die am vergangenen Sonntag auch erfolgreich war. Nach dem Derbysieg gegen Friedrichshafen-Fischbach gestaltete Ailingen-Tannau das Auswärtsspiel beim dezimierten HC Hohenems hochüberlegen und freute sich am Ende über einen 32:16 (18:6)-Erfolg. Die beste Torschützin der Partie war Tina Erol mit elf Treffern. Für die SG Ailingen-Tannau spielten: Looser, Obert (1 Tor), Schmollinger (2), Schätzle (1, 1 Siebenmeter/1 Tor), Wucher (2), Sprenger (3, 1/0), Erol (11), Traut (3), Pihlar (2, 2/2), Hörmann (1), Divy (3), Vogel (3).