Bei den Häskontrollen werden der Zustand der Kleidung und der Maske sowie deren Vollständigkeit überprüft. Maskengruppen sollen in der Öffentlichkeit ein gutes Bild abgeben, das bedeutet auch, dass das Häs sich in einem guten Zustand befinden muss. Jede Maskengruppe hat eine Werkstatt, in der kleinere Reparaturen an Häs und Maske ausgeführt werden können. Die allermeisten Häser und Masken sind in Handarbeit selbst hergestellt.