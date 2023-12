Das Jahr 2023 beginnt für die Volleyballer des VfB Friedrichshafen mit einer guten Nachricht: Im Januar können sie zum ersten mal in ihrer neuen Heimat, einem ehemaligen Hangar am Bodensee-Airport, aufschlagen.

Als die ZF-Arena im Herbst 2020 wegen baulicher Mängel von einem Tag auf den anderen geschlossen wird, sind Profis und Nachwuchs-Teams des deutschen Rekordmeisters zunächst heimatlos. In der ersten Saison kommen sie in der großen Zeppelin-Cat-Halle der Messe unter, im Jahr darauf werden die Heimspiele des VfB in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena ausgetragen, die eine Autostunde von Friedrichshafen entfernt liegt.

Vor dem Umzug ist viel zu tun

Das neue Zuhause im „Hangar R“, wie die Spielstätte damals noch heißt, sollen die Volleyballer eigentlich schon im Herbst 2022 beziehen. Doch die Halle wird nicht rechtzeitig fertig. Lüftung, Heizung, Beleuchtung, Fluchtwege, Beschallung, eine LED-Leinwand, der Boden, eine Tribüne für rund 1000 Zuschauer, Container mit Umkleiden, Verpflegungsstationen für die Fans - viel ist vorab zu tun.

Am 7. Januar kann endlich das erste Heimspiel am Flughafen stattfinden. Sportlich läuft es an an diesem Abend allerdings weniger gut: Gegen Herrsching kassiert das Häfler Team eine Niederlage.