Mit einer kleinen Solaranlage auf dem eigenen Balkon Strom erzeugen, ist ziemlich praktisch. Die sogenannten steckerfertigen Solaranlagen kosten zwar zwischen 350 und 600 Euro, dafür amortisieren sie sich - je nach Kaufpreis - nach dreieinhalb bis vier Jahren.

Und sie scheinen weitere positive Effekte zu haben: Wer sich ein Balkonkraftwerk zulegt, beschäftigt sich mit dem eigenen Energieverbrauch und sucht nach Einsparmöglichkeit. Das sagen zumindest Nutzer dieser Art der Energiegewinnung.

Zahl der Balkonkraftwerke steigt

In der Bodenseeregion ist die Anzahl der Balkonkraftwerke zwar noch überschaubar, doch sie steigt. Die Nachfrage habe sich beim Häfler Stadtwerk am See seit 2019 etwa verfünffacht, teilt Sprecher Sebastian Dix im August mit. Im Marktstammdatenregister, einem Register für den deutschen Strom und Gasmarkt, müssen alle Balkonkraftwerke hinterlegt werden.

Stand August waren demnach in Friedrichshafen 344 Balkonkraftwerke in Betrieb, in Tettnang 79 und in Lindau 73. Seit Anfang September kamen in Friedrichshafen 105 neue Einheiten hinzu, in Tettnang 48, in Lindau 20.

Wenn Energiethemen Spaß machen

Und nun zur guten Nachricht: Wenn die Anzahl der Balkonkraftwerke weiter steigt, steigt vielleicht auch das Bewusstsein für den Energieverbrauch und - als Sahnehäubchen oben drauf - macht das Ganze sogar noch Spaß. Denn ist es nicht befriedigend zu wissen, dass der Kühlschrank gerade läuft, ohne Stromkosten zu verursachen?