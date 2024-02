Vor 55 Jahre ist am 26. Februar ein Flugzeug der Lufthansa auf den Namen „Friedrichshafen“ getauft worden. Oberbürgermeister Max Grünbeck war dazu mit Gemeinderäten und der 35köpfigen Häfler Jugendkapelle im Bus nach Echtertingen gereist. Unter den Gästen vom See: Heinz Ewald aus Ailingen, der sich noch gut an diesen besonderen Anlass erinnern kann.

Es war ein rechtes Sauwetter, was aber dem Stolz der Häfler Delegation über diese besondere Taufe keinen Abbruch tat. Mit einer Bronzemedaille war den jungen Musikern von der Lufthansa für ihr Mitwirken gedankt worden. Das ließ sie das Nass von oben vergessen, schildert Ewald.

Grünbeck-Gattin war Taufpatin

Die Tradition der Lufthansa-Patenschaften geht auf das Jahr 1960 zurück. Damals bekam eine moderne Boeing 707 erstmals den Namen einer deutschen Stadt verliehen.

Der damalige Regierende Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt, war Taufpate für den Namen seiner Stadt erstmals auf einer Lufthansa-Maschine. Die erste „Friedrichshafen“, - eine Boeing 737-130 D-ABES, wurde übrigens von der Gattin des Oberbürgermeisters Max Grünbeck getauft

Mittlerweile sind rund 300 Flugzeuge auf Namen deutscher Städte, Gemeinden und Bundesländer getauft. Der Grund: Lufthansa will die Verbundenheit jenseits der großen Drehkreuze auch in die Regionen tragen. Denn aus ihnen kommt ein Großteil der Passagiere und Mitarbeiter und somit fungieren die Maschinen quasi als fliegende Botschafter deren Heimat.

Metropolen aus aller Welt dabei

Nach dem Terroranschlag am 11. September 2001 auf die Türme des World-Trade-Centers in New York mussten viele Flieger auf den kanadischen Flughafen Halifax ausweichen. Die Einwohner aus der Nachbargemeinde Gander zeigte besondere Gastfreundschaft.

Die Lufthansa bedankte sich damals mit einer Patenschaft und benannte erstmals einen Airbus A340-300 mit dem Namen eines ausländischen Ortes. Die Maschine trug fortan den Namen „Gander/Halifax“.

Inzwischen gibt es auch eine Reihe von Taufnahmen aus aller Welt, wie Peking, Zürich oder Johannesburg. Allerdings trägt die Mehrzahl der getauften Lufthansa-Flugzeuge noch immer deutsche Namen.

Beachtliche Bilanz

Damit der Namen nicht verloren geht, wird er weitervererbt. Und so erhält die Stadt mit dem Ausscheiden einer Maschine aus der Flotte immer ein neues Patenflugzeug.

Die 1969 erstmals getaufte Friedrichshafen vom Typ 737 war bis 1981 im Einsatz. Der Name ging dann erneut an eine Boeing 737 über, die bis 1997 im Einsatz war.

Die dritte „Friedrichshafen“, ein Airbus A319, ist noch bis heute in der Luft. Er brachte es bislang bei 50.000 Flügen und 3.9 Millionen beförderten Passagieren zu 176 Destinationen auf über 63.000 Flugstunden .