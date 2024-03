Die Freiwillige Feuerwehr Ailingen wird ein neues Fahrzeug bekommen. Zumindest empfiehlt der Finanz- und Verwaltungsausschuss des Gemeinderates das nach der Sitzung am Montag. Angeschafft wird im Austausch für das Löschgruppenfahrzeugs 6/12 (LF 16/12) ein modernes Löschgruppenfahrzeug 20 (LF 20). Während das alte Fahrzeug in die Jahre gekommen ist und vor allem bei der Ausrüstung immer wieder Probleme aufzeigt, die durch Ersatzteilaustausch kaum zu lösen seien, soll der Wagen trotzdem nach Lieferung des neuen Fahrzeuges versteigert werden. Liebhaber würden sich dafür immer finden, meinte Stadtbrandmeister Felix Engesser in der Sitzung.

Ausrüstung fehlt noch

Beschafft wird das nach europaweiter Ausschreibung wirtschaftlich und technisch günstigste und geeignetste Angebot. Der Fahrzeuggesamtpreis liegt ohne Ausrüstung bei 480.894,47 Euro. Hinzu wird noch die Ausrüstung kommen, die in einem Jahr erneut ausgeschrieben werden soll. Bei der ersten Ausschreibung hatte sich kein Anbieter gefunden. Da die Lieferzeit des Fahrzeugs ohnehin 24 Monate betrage, werde man in zwölf Monaten die Ausrüstung ausschreiben - in der Hoffnung, beides dann gemeinsam geliefert zu bekommen. Die Empfehlung an den Gemeinderat war einstimmig.