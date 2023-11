Bei der Fachmesse für Seilzugangstechnik, Höhenarbeit, Kletter- und Boulderhallen sowie Seilgärten und Höhenrettung versammeln sich Vertikalprofis aus sämtlichen Branchen zum Informieren, Ausprobieren und Netzwerken am 24. und 25. November in Friedrichshafen.

„Von Montagearbeiten in der Höhe über Bergrettung bis hin zu kreativen Boulderrouten: Auf der Vertical Pro kommt die geballte Kletter-Kompetenz zusammen“, fasst Messegeschäftsführer Klaus Wellmann zusammen und unterstreicht die bewährte Kombination aus Fachsymposium und Ausstellung. Eines dürfe dabei nicht zu kurz kommen, nämlich in den Testareas selbst aktiv zu werden.

Demo- und Test-Area

„Natürlich wissen die Höhen-Profis selbst am besten, worauf es für sie bei der Ausrüstung ankommt“, stellt Projektleiterin Sharon Kommer fest. „Darum bieten wir mit den Stationen der Demo- und Test-Area die ideale Möglichkeit, sich selbst von den Produktinnovationen zu überzeugen. Kostenfrei, individuell und realitätsnah.“

Die langjährige Zusammenarbeit mit Verbänden und Vereinen bereichert das zweitägige Programm. Dazu gehören der Deutsche Alpenverein (DAV), die International Adventure Park Association (IAPA), die DRK Bergwacht Württemberg sowie der Fach- und Interessenverband für seilunterstützte Arbeitstechniken (FISAT) als Partner im Rahmenprogramm.

Klettern und Bouldern

Ob statisch oder mit viel Schwung, an großen Volumen oder an Micro-Crimps, am Naturstein oder in der Halle ‐ der Kletter- und Bouldersport ist so facettenreich wie kaum ein anderer. Dementsprechend anspruchsvoll und dynamisch sind auch die Anforderungen an attraktiven und inklusiven Routenbau.

Diesem Thema widmet sich der DAV intensiv im zweitägigen Vortragsprogramm. Bei der „Halls & Walls“, dem Kletterhallentreffen des DAV in Halle A7, können sich Betreibende von Kletterhallen und -anlagen über die neuesten Trends bei Griffsets, Wandelementen, Thekensystemen und Zubehör informieren.

Wer in der Höhe arbeitet oder Höhenunterschiede überwinden muss, benötigt nicht nur qualitativ hochwertiges Equipment, sondern auch praktische und theoretische Expertise. „Neben den Ausstellern, die mit ihren Produkten und dem branchenspezifischen Know-how für jeden greifbar sind, findet auch auf den Bühnen ein unglaublicher Wissenstransfer und Austausch statt“, bestätigt Sven Drangeid, Leiter der Geschäftsstelle des FISAT.

Beruf und Rettungswesen

Spezialisten und Spezialistinnen der International Adventure Park Association informieren über neue Trends im Outdoor-Bereich, Inspektion, Wartung, Protektion, Zertifizierung sowie den erfolgreichen Umgang mit dem Fachkräftemangel.

Unter dem Motto „Sicher voran ‐ gemeinsam in die Zukunft“ präsentieren sich in diesem Jahr die DRK Bergwacht Württemberg zusammen mit dem Mitaussteller und Partner für alpine Rettungsgeräte Tyromont. Von der Bergung in unwegsamen Geländen bis zur Rettung per Helikopter, Notfallmedizin und Naturschutz thematisieren die Expertinnen und Experten der Bergwacht alles rund um ihr Berufsfeld und geben mit Live-Demonstrationen sowie Einsatzsimulationen Einblicke in die tägliche Arbeit.