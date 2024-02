Bemerkenswert konstruktiv hatten sich die Anwohner in Allmannsweiler im Vorfeld der Gemeinderatsentscheidung verhalten. Sie suchten den Dialog mit Stadt und Fraktionen.

Und stets war betont worden, dass sich ihr Unmut nicht gegen Menschen in Not, sondern gegen die zu große Dimension der geplanten Unterkunft und ein gewisses Gefühl der Ohnmacht hinsichtlich der Entscheidung darüber richtete. Ähnliches in Kluftern, wo man ebenfalls trotz Bauchschmerzen nicht die Mitarbeit versagte und einen Kompromiss anbot. Nun sollen beide Unterkünfte deutlich kleiner werden als ursprünglich angedacht.

Ein Erfolg also? In Kluftern und Allmannsweiler dürfte es sich wohl kaum so anfühlen. Denn in Ettenkirch soll nicht einmal die im Ortschaftsrat erarbeitete „kleine Lösung“ umgesetzt werden - nicht zuletzt dank Stimmen der CDU und ihrer Haltung, neue Unterkünfte grundsätzlich abzulehnen.

In Ettenkirch mag man sich darüber freuen. Allen anderen Betroffenen aber dürfte die Entscheidung schwer vermittelbar sein: Im Rest Friedrichshafens wird man sich zurecht fragen, was denn nun mit der vielbeschworenen gerechten Verteilung der Menschen im gesamten Stadtgebiet ist. Und warum man sich künftig bei dem Thema überhaupt noch konstruktiv einbringen sollte - wo doch eine strikt ablehnende Haltung offenbar sogar erfolgreicher sein kann.