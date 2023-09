Autofahrer, die mit einem Erdgas–Fahrzeug unterwegs sind, stehen in Friedrichshafen bald vor einem Problem. Denn ab Ende Mai 2024 wird die einzige Tankmöglichkeit für Modelle mit CNG–Antrieb geschlossen. Das teilt das Stadtwerk am See mit.

Seit 2009 bieten Shell und Stadtwerk am See an der Tankstelle in der Albrechtstraße eine Zapfsäule mit CNG für Erdgasfahrzeuge an. Nun hat die Shell Deutschland GmbH den Vertrag mit dem Stadtwerk gekündigt.

„Als Begründung wird angegeben, dass sich Shell aus dem CNG–Geschäft in Deutschland zurückziehen wolle“, schreibt das Stadtwerk am See. Damit sei der weitere Betrieb nicht mehr möglich, die Tankstelle muss Ende Mai 2024 geschlossen werden.

So viele Fahrzeuge nutzen die Zapfsäule

„Vorangehende Gespräche des Stadtwerks mit einem Unternehmen, das die Erdgas–Zapfsäule übernehmen wollte, sind nun mit der Kündigung hinfällig“, heißt es weiter. Eine Verlegung der Tankmöglichkeit an einen anderen Ort würde laut Stadtwerk hohe Investitionen bedeuten, die sich aufgrund der sehr geringen und weiter sinkenden Nachfrage nicht lohnen.

Das Stadtwerk bedauert die Entscheidung, zeigt aber auch Verständnis: „Wir sind überrascht von der Kündigung, können sie aber nachvollziehen“, erklärt Tim Pfeifer vom Stadtwerk. Rund 95 Erdgas–Fahrzeuge hätten zuletzt noch mehr oder weniger regelmäßig an der Erdgastankstelle getankt.

Wo gibt es in der Region noch Erdgas-Zapfsäulen? Klicken Sie sich durch unsere interaktive Karte!

„Die Erdgasmobilität hat sich nicht durchgesetzt, und mit E–Autos steht inzwischen eine innovative und weitgehend emissionsfreie Mobilitätsform zur Verfügung, für die wir uns als Stadtwerk ja auch aktiv einsetzen“, so Pfeifer.

Hat CNG noch eine Zukunft?

Auch Statistiken des Kraftfahrt–Bundesamts belegen, dass der CNG–Antrieb wohl kaum eine Zukunft hat: Die Zahl der Neuzulassungen brach 2022 im Vergleich zum Vorjahr um die Hälfte ein, auf nur knapp 2000 Fahrzeuge deutschlandweit.

CNG, LPG, LNG: Wie sich die Gas-Antriebsarten unterscheiden Den Gasantrieb für Pkw gibt es in unterschiedlichen Formen. Die Abkürzung CNG steht für „Compressed Natural Gas“, also komprimiertes Erdgas. Es besteht überwiegend aus Methan und wird gasförmig gespeichert. Bei LPG (Liquified Petroleum Gas) handelt es sich um Flüssiggas, ein Gemisch aus Propan und Butan, das als Nebenprodukt bei der Erdöl- und Erdgasgewinnung anfällt. LPG wird auch Autogas genannt – und LPG-Tankstellen sind deutlich weiter verbreitet als jene mit einer CNG-Zapfsäule. Zuletzt gibt es noch das sogenannte „Liquified Natural Gas“ (LNG). Diese Art des Antriebs mit flüssigem Erdgas kommt lediglich bei Nutzfahrzeugen zum Einsatz.

Insgesamt machen CNG–Autos nur 0,2 Prozent des gesamten Pkw–Bestands aus. Auch die Autohersteller haben sich wegen mangelnder Nachfrage und dem Bekenntnis zur Elektromobilität von dem Thema verabschiedet. Laut ADAC sind aktuell auf dem deutschen Markt daher keine CNG–Modelle als Neuwagen bestellbar — und der Gebrauchtwagenmarkt ist ebenfalls überschaubar.

Entsprechend wird auch das CNG–Tankstellennetz immer dünner. Laut ADAC gibt es den Kraftstoff an weniger als 800 Tankstellen — Tendenz fallend. In Ravensburg etwa machte zum Jahresbeginn die Erdgaszapfsäule an einer Aral–Tankstelle dicht.

In der Stadt gibt es seither nur noch eine Tankmöglichkeit für CNG. Erdgas–Fahrzeughalter aus Friedrichshafen müssen ab Mai 2024 also den Weg nach Ravensburg auf sich nehmen — oder auf Tankmöglichkeiten zum Beispiel in Überlingen, Lindau oder Bregenz zurückgreifen.

Keine Auswirkungen auf den Fuhrpark von ZF

Das Stadtwerk am See ist mit seiner Fahrzeugflotte selbst von der Schließung der Zapfsäule in Friedrichshafen betroffen. „Wir haben Erdgas–Hybridfahrzeuge. Wir werden diese Fahrzeuge nach Auslaufen der Leasingfrist 2024/2025 abgeben“, berichtet ein Sprecher des Stadtwerks auf Nachfrage. In der Übergangszeit nutze man den in Hybridfahrzeugen ebenfalls vorhandenen Benzinmotor.

Kein Problem ist der Wegfall der Tankmöglichkeit für Friedrichshafens größtes Unternehmen ZF. In der Logistik fahren zwar einige Lkw mit Gas, der Großteil wird aber mit flüssigem Erdgas (LNG) angetrieben, wie ein ZF–Sprecher auf Nachfrage berichtet. Auch in der Firmenflotte würden sich kaum Erdgasautos finden. Die meisten ZFler griffen bei den Dienstwagen auf Verbrenner, Hybridmodelle oder E–Autos zurück.

Übrigens war die CNG–Tankstelle in der Albrechtstraße vor einigen Jahren schon einmal eine Zeit lang dicht. Nachdem es im Herbst 2016 ein Unfall mit Explosion an einer Erdgas–Zapfsäule in Norddeutschland gegeben hatte, wurde der Verkauf in Friedrichshafen vorübergehend ausgesetzt.