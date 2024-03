Nun soll die Albert-Merglen-Schule also doch an einen anderen Standort verlagert werden. Laut Machbarkeitsstudie spricht so viel für und so wenig gegen den Fallenbrunnen 18, dass man sich fast wundern muss, warum diese Variante nicht schon früher und vom Rathaus selbst ins Spiel gebracht worden ist. Warum man stattdessen zunächst eine grüne Wiese für einen Neubau auserkoren hat. Aber vielleicht braucht es manchmal einfach Umwege (und ein Bürgerbegehren), um zur bestmöglichen Lösung zu finden.

Das leerstehende Gebäude Fallenbrunnen 18, direkt neben dem Kulturhaus Caserne, könnte die neue Heimat der Albert-Merglen-Schule werden. (Foto: Felix Kästle )

Die Suche nach der bestmöglichen Lösung zur dauerhaften finanziellen Absicherung der Zeppelin-Universität dauert indes noch an. Dass jährliche Restrukturierungshilfen in Millionenhöhe aus Mitteln der Stadt beziehungsweise der Zeppelin-Stiftung - zusätzlich zur Grundfinanzierung - nicht zum Dauerzustand werden können, dürfte allen Beteiligten klar sein. Ob’s ein externer Partner richten wird? Wir sind gespannt.

Die Finanzierung der ZU wird immer wieder diskutiert. (Foto: Noah Vinzens )

Gespannt darf man auch sein, wie der Gemeinderat und zuvor seine Ausschüsse über die Bahnunterführung in Fischbach entscheiden werden. Folgen sie dem Vorschlag der Stadt, das Projekt aufgrund von Kostensteigerungen „bis auf weiteres auszusetzen“? Dann dürfte der Sprecher der Fischbacher Runde, Dietmar Nützenadel, Recht behalten, und das Ding wird nie mehr gebaut werden.

Wer in Fischbach mit der Bahn fahren will, muss Umwege laufen, weil es keine Unterführung gibt. (Foto: Ralf Schäfer )

Oder nutzen die Gremien die Chance, ihre eigene Bedeutung zu unterstreichen? Schließlich werden in dieser Stadt zig Projekte rauf und runter diskutiert, nichts passiert - und irgendwann werden Spurenelemente der ursprünglichen Vorhaben halbherzig umgesetzt oder doch verschämt beerdigt. Begründung: Haushaltserlass des Regierungspräsidiums zur Priorisierung der Baumaßnahmen auf ein finanzierbares und personell leistbares Niveau. Wer bitte soll denn künftig zu so ambitionierten Projekten wie zum Beispiel dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) noch erscheinen, wenn am Ende des Tages nicht einmal eine Bahnunterführung verwirklicht werden kann?

In einer sehenswerten Ausstellung ist die Firmengeschichte der ZF Friedrichshafen AG dokumentiert. (Foto: Ralf Schäfer )

Tatsächlich verwirklicht worden ist eine Ausstellung zur Unternehmensgeschichte im Erdgeschoss der Konzernzentrale, dem ZF-Forum. Bloß: Angucken kann sie (fast) niemand. Die einst angedachten festen Öffnungszeiten sind längst kassiert, öffentliche Veranstaltungen dort wie am Mittwoch der „VfBusiness“-Event absolute Ausnahme. Schade eigentlich, denn unsere ZF hat ja eine ganze Menge zu zeigen.

In Tettnang sind vergangenen Sonntag 300 Menschen gegen Rassismus und Extremismus auf die Straße gegangen. Am kommenden Sonntag lautet das Motto bei einer Kundgebung: „Herz und Haltung statt Ausgrenzung“. Beginn ist um 15 Uhr. (Foto: scht )

Die Möglichkeit, Haltung zu zeigen, haben die Häfler am Sonntag um 15 Uhr bei der Demo gegen Rechtsextremismus und für Demokratie und Toleranz. Irgendwie haben wir das Gefühl, dass für eine ähnliche Veranstaltung in Tettnang am vergangenen Wochenende die Werbetrommel umtriebiger gerührt worden ist. Mal sehen, ob uns Friedrichshafen widerlegt.