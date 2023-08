So manche Zeitgenossen können sich noch gut an die 70er–Jahre erinnern. Da war eben nicht alles Flower–Power und bunt, da war zumindest der Bodensee ziemlich verdreckt. In der Folge machten die Fischer vehement darauf aufmerksam, und ehrgeizige Akteure sorgten für sauberes Wasser.

Der jetzige Zustand aber ist auch nicht das Gelbe vom Ei, zumindest für die im See lebenden Fische. Neben dem Nährstoffmangel müssen sie jetzt auch noch vor großen Schwärmen fischfressender Vögel reißaus nehmen. Von biologischem Gleichgewicht dürfte hier keine Rede mehr sein. So flüchten karpfenartige Fische, darunter auch Schleien, vor den Kormoranen in die Häfen. Die Vögel fressen so viel Fisch, dass sie bisweilen nicht mehr abheben und sich übergeben müssen.

Sturm der Entrüstung

Aber wenn unsereins in den sogenannten Sozialen Medien verkündet, dass es zum Essen Sushi von der Schleie gab, muss man, wenn man an die falschen Scheinheiligen gerät, mit einem Sturm der Entrüstung rechnen, dass es doch nicht mit Glauben, Ethik oder was auch sonst vereinbar sei, einen Fisch dem schnöden Verzehr zu opfern.

Bezugsquellen

Ach übrigens, diese Schleie und auch viele andere leckere Fische gibt es bei den Fischern vom Bodensee. Die verkaufen längst nicht nur Felchen. Und zubereitet werden die Fische am besten ganz frisch, dann klappt’s auch mit dem Sushi.