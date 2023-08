Etwas mehr als 100.000 Besucher hat das Kulturufer in diesem Jahr gezählt, gemessen am Vorjahr war das weniger, da kamen nach Hochrechnung der Stadt 135.000 Menschen ans Ufer. Die Zeltveranstaltungen waren allerdings besser frequentiert als im Vorjahr, sagt die Leiterin des Kulturbüros, Sarah Baltes.

Der Besucherrückgang wird am Wetter gelegen haben, schätzt die Stadtverwaltung. Sie zieht Bilanz unter dem Motto: „Kulturufer 2023 — feucht, aber dafür fröhlich“. Und das habe sich durch alle Bereiche gezogen. „Unser Kulturufer war zwar streckenweise etwas feucht, aber davon lassen sich treue Kulturuferfreunde, Liebhaber des Kunsthandwerks, Kinder und Jugendliche nicht bremsen“, sagt Oberbürgermeister Andreas Brand.

Täglich 60 Veranstaltungen

Zehn Tage, täglich 60 Veranstaltungen und Angebote auf dem Kulturufer, von der Straßenkunst übers Kindertheater, das Jugend–Kult–Ufer und die Aktionswiese bis zu den Zeltveranstaltungen und Open–Air–Kino an fünf Abenden zogen das Publikum an die Uferpromenade. 27 Veranstaltungen gingen im Großen und im Kleinen Zelt über die Bühne — die Bilanz könne sich also sehen lassen, sagt die Stadt.

„Schon vor Kulturuferstart waren viele der Zeltveranstaltungen ausverkauft“ berichtet Sarah Baltes. Insgesamt wurden über 8300 Karten verkauft. Das sind deutlich mehr als im Jahr 2022 mit rund 7000 Karten“, sagt Sarah Baltes. Ebenfalls umfangreicher war das Straßenkunst–Programm mit 40 bis 50 Shows pro Tag.

Positive Rückmeldungen gibt es sowohl von der Molke als auch dem Spielehaus mit ihrer Aktionswiese. Fast 2300 alkoholfreie Cocktails wurden in der Aloa–Bar gemixt, erzählt Ines Weber, Leiterin des Amtes für Soziales, Familie und Jugend Bilanz. Auf die Aktionswiese kamen 5700 Kinder und Eltern

Neu dabei: Street Art

In diesem Jahr neu dabei war die Street–Art–Wall auf dem Kulturufer. Täglich arbeiteten Graffiti–Künstlerinnen und -Künstler an den vorbereiteten weißen Planen an den Bauzäunen vor dem Großen Zelt. 26 Banner von 15 Sprayerinnen und Sprayern sind auf diesem Weg entstanden, die größtenteils weiterverwendet werden. Einen Teil erhält das Stadtwerk am See, das die Street–art–Wall unterstützte.

An fünf Abenden trotzten die Kinofans dem Wetter — immerhin konnten die Ehrenamtlichen vom Kino Studio 17 alle Filme zeigen. 530 Zuschauerinnen und Zuschauer besuchten das Kino.

Mal mehr, mal weniger

Auch auf dem Kunsthandwerkermarkt war das Wetter bestimmend. Einige Händler berichten, sie hätten bessere Geschäfte als im vorherigen Jahr machen können, weil nicht so viele Menschen sich am Ufer entlang geschoben hätten. Anderen fehlten offensichtlich die Laufkunden, sie hätten rund 30 bis 50 Prozent weniger Umsatz machen können, sagt Petra Schömer vom Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung.

Unter dem Strich hätten sich auch die räumlichen Änderungen positiv bemerkbar gemacht, die Fortführung des Kunsthandwerkermarkts bis hin zum Lammgarten und die Verlagerung der Aktionswiese auf den Wiesen bis zum Gondelhafen kamen gut an.

Optisch ein Hingucker

Durch die Aktionswiese auf dem rückwärtigen Wiesengelände konnte die Stadt auf die roten Bauzäune verzichten, eine Herzensangelegenheit von Sarah Baltes und eine deutliche optische Verbesserung der Uferpromenade bei diesem Festival.

Die wenigen Einschränkungen hätten vor allem am fehlenden Personal gelegen, das wiederum nichts mit dem Budget zu tun habe, sagt Ines Weber. Auf der Aktionswiese habe man kaum freiwillige Helfer gefunden, obwohl alle Hebel bis hin zum Jugendparlament in Bewegung gesetzt worden seien.

Wer hier helfen will, ist gerne gesehen. Das Budget des Kulturufers ist wie alle Bereiche der städtischen Finanzen um zehn Prozent gekürzt worden, nicht einfach bei der aktuellen Teuerungsrate, trotzdem ein derart beeindruckendes Festival auf die Beine zu stellen.

Das 38. Kulturufer findet von 26.Juli bis 4. August 2024 statt.