Die „Alte Feuerwache“ neben der Markthalle an der Charlottenstraße hat einen neuen Wirt. Peter Deliga wird mit seiner Partnerin Diana Frei die Gaststätte Anfang kommenden Jahres wieder eröffnen. Die beiden haben zuvor den Ailinger Hof betrieben und führen derzeit den Gutsgasthof Badhütten im Tettnanger Ortsteil Laimnau sowie die Kneipe „Zapfhahn“ in der Friedrichshafener Eugenstraße.

Interesse an der „Alten Feuerwache“ hatte Peter Deliga schon früher und in dieser Sache auch schon einmal bei der Stadt angefragt. „Als die Stadt dann bei mir nachfragte, ob ich noch Interesse hätte, hatten wir gerade beim Gutshof zugesagt“, erzählt Peter Deliga.

Die Idee aber, am Charlottenhof etwas anzufangen, ließ ihn nicht los. Seit Jahren arbeitet Deliga schon mit der Farny-Brauerei und der Firma Kling Automaten GmbH zusammen. Und mit den beiden ging es dann auch bei der „Alten Feuerwache“ weiter.

Eröffnung Anfang kommenden Jahres

Die Stadt Friedrichshafen saniert das Gebäude derzeit. Die Arbeiten gehen voran, der Zeitplan aber sei aufgrund einiger Probleme bei Handwerkern nicht absehbar. Peter Deliga geht davon aus, dass er im Januar oder Februar 2024 eröffnen kann. Den Gutsgasthof wird er weiter betreiben. Für die „Alte Feuerwache“ hat er bereits einige neue Ideen.

Da könnte ich mir vorstellen, bis 11 Uhr ein Marktfrühstück oder ein Weißwurstfrühstück anzubieten. Peter Deliga

Seine aus dem Ailinger Hof berühmt gewordenen Schnitzel wird es dort wieder geben. Darüber hinaus will er eine gut bürgerliche, schwäbische Küche anbieten. Geöffnet werden soll morgens ab 10 oder 11 Uhr, an den Markttagen auch schon eher. „Da könnte ich mir vorstellen, bis 11 Uhr ein Marktfrühstück oder ein Weißwurstfrühstück anzubieten“, erzählt er.

Schwäbische Küche mit gewissem Extra

Ansonsten setzt er auf Bewährtes. Mit der schwäbischen Küche werde er auch dem Pizzabäcker in der Markthalle keine Konkurrenz machen. Vielmehr hofft er auf Synergieeffekte, wenn aus der Markthalle wieder eine attraktive Einkaufsgelegenheit geworden sei. Die Stadt redet in dieser Sache derzeit mit Interessenten und spricht von zeitnaher Sanierung der Markthalle. Bis dahin will Peter Deliga die „Alte Feuerwache“ wieder zu einem Treffpunkt machen.

„Die Ära der Stammtische geht zu Ende, früher hockten ab 10 oder 11 Uhr rund 20 Menschen zusammen, unterhielten sich, lasen Zeitung und genossen miteinander den Tag. Das ist heute nicht mehr so“, erzählt er. Corona habe da sicher auch Wirkung gezeigt, aber Stammtische seien ohnehin ein Auslaufmodell. Daher will er auf Live-Konzerte setzen. Einmal im Monat soll es ein solches geben. Seine Kontakte zu Musikern würden ihm da helfen.

Neue Herausforderungen

Peter Deliga geht die Sache professionell an. Er will über einen Eröffnungstermin noch nicht sprechen, der hänge von dem Fortgang der Handwerksarbeiten ab. Dass der Termin aber so schnell wie möglich kommen soll, verhehlt er nicht. Immerhin hat er für die „Alte Feuerwache“ bereits Personal eingestellt.

Ein Umstand, der in der Gastronomie heute nicht selbstverständlich ist. „Früher standen die Leute Schlange, um sich für eine Stelle als Bedienung zu bewerben. Die Zeiten sind jedoch lange vorbei.“ Peter Deliga freut sich trotzdem auf die neue Herausforderung in der „Alten Feuerwache“.